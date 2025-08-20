Australia investește o sumă uriașă pentru a organiza Jocurile Olimpice din 2032

Guvernul Australiei a convenit miercuri să finanţeze programul de dezvoltare a infrastructurii pentru Jocurile Olimpice de vară de la Brisbane, din anul 2032, cu aproape 3,5 miliarde de dolari australieni (1,945 miliarde de euro), conform unui document semnat miercuri de Executiv şi de guvernul local din statul Queensland (nord-est).

Costul total al lucrărilor pentru aceste Jocuri va fi de 7,1 miliarde de dolari australieni (3,976 miliarde de euro), bani care vor fi utilizaţi pentru construirea şi modernizarea a 17 arene sportive din Queensland, a cărui capitală este Brisbane.

"Noul acord stabileşte condiţiile în care importanta contribuţie poate fi utilizată de Guvernul din Queensland în cadrul eforturilor sale pentru găzduirea Jocurilor", detaliază documentul publicat de executivul statal, informează EFE, potrivit Agerpres.

Conform documentului, o parte semnificativă din această investiţie va fi alocată noului stadion cu 63.000 de locuri din Parcul Victoria şi Centrului Acvatic Naţional cu 25.000 de locuri din Spring Hill.

Acordul Interguvernamental (IGA) semnat miercuri acordă guvernului australian locuri în Consiliul Comitetului de Organizare a Jocurilor Olimpice de la Brisbane 2032 şi include o prevedere pentru un plan de îmbunătăţire a accesului la spaţiile verzi din apropierea stadionului în Parcul Victoria.

"Brisbane 2032 ar trebui să fie Jocurile de care să fim cu toţii mândri. De aceea, mă bucur că noul nostru acord garantează că comunităţile locale fac parte din procesul de dezvoltare şi că organizatorii îşi propun să se asigure că Jocurile vor aduce beneficii fiecărui colţ al ţării", a declarat Catherine King, ministrul federal pentru Infrastructură, Transporturi, Dezvoltare Regională şi Guvernare Locală.

Potrivit lui King, cele 17 arene sportive noi sau modernizate vor servi nu numai Jocurilor Olimpice, ci şi generaţiilor viitoare de sportivi în Australia.

Jocurile Olimpice de la Brisbane se vor desfăşura în perioada 23 iulie - 8 august 2032, fiind pentru a treia oară când Australia va găzdui Jocurile Olimpice, după ediţiile de la Melbourne 1956 şi Sydney 2000.

Editor : A.R.