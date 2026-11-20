Ministrul austriac de Externe, Beate Meinl-Reisinger, l-a convocat vineri pe ambasadorul Moscovei la Viena, după ce ambasada Austriei de la Kiev a fost avariată într-un atac rusesc cu drone lansat asupra capitalei Ucrainei cu o zi înainte, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Este a doua oară când misiunile diplomatice austriece din Ucraina au fost vizate. Alte ambasade au fost de asemenea avariate”, a declarat Meinl-Reisinger într-un comunicat publicat de ministerul său.

În primul incident, produs marţi, consulatul onorific al Austriei din Dnipro, centrul-estul al Ucrainei, a fost lovit.

„Rusia continuă escaladarea acestui război şi atacă tot mai mult ţinte civile. Prin urmare, este cu atât mai important să se menţină presiunea, prin toate mijloacele diplomatice şi prin sancţiuni”, a adăugat ministrul austriac de Externe.

Cancelarul austriac Christian Stocker a denunţat joi seara incidentele ca fiind „inacceptabile”. „Misiunile diplomatice sunt inviolabile şi trebuie protejate în permanenţă”, a scris el.

Potrivit Ministerului de Externe austriac, ambasada de la Kiev nu a fost direct vizată, iar pagubele au fost cauzate de explozia unui proiectil în imediata vecinătate a clădirii.

Ambasada a suferit pagube materiale, în principal geamuri sparte, în timp ce mai multe vehicule au fost de asemenea afectate.

Niciun membru al personalului nu a fost rănit datorită măsurilor de protecţie, inclusiv instalarea pe geamuri a unor folii pentru securizarea sticlei.

Ministerul a indicat că a avut consultări cu privire la situaţia de la Kiev vineri dimineaţă şi a concluzionat că măsurile de securitate ale ambasadei s-au dovedit eficiente. Clădirea dispune şi de un adăpost în care personalul se poate refugia în caz de alertă aeriană.

„Prioritatea acum este înlocuirea echipamentului de protecţie deteriorat şi analizarea unor noi măsuri de securitate”, a declarat el, adăugând că Viena intenţionează să menţină activităţile ambasadei sale, considerând esenţială o prezenţă austriacă în capitala Ucrainei.

Editor : C.L.B.