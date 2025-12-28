Live TV

Autoritățile americane au început colectarea de date biometrice de la cetățenii străini care intră și ies din SUA

Data publicării:
Biometric thumbprint against scope scanner with data processing on blue background
Colectare de date biometrice. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Autoritățile din Statele Unite au început, de la 12 decembrie 2025, să fotografieze toți cetățenii străini și să colecteze date biometrice de la unii dintre aceștia la intrarea și ieșirea din țară, indiferent dacă se deplasează pe calea aerului, terestră sau maritimă, potrivit ABC4 News.

Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS) a anunțat publicarea unui aviz privind regula finală intitulată „Colectarea datelor biometrice de la străini la intrarea și ieșirea din Statele Unite”.

Această reglementare, care a intrat în vigoare la 26 decembrie 2025, autorizează Serviciul Vamal și Protecția Frontierelor al Statelor Unite să colecteze date biometrice faciale de la toți cetățenii străini la diferite puncte de intrare și ieșire, inclusiv aeroporturi, puncte de trecere terestre și porturi maritime.

Regulamentul, anunțat inițial în octombrie, permite DHS să utilizeze metode precum recunoașterea facială și colectarea amprentelor digitale de la străini, inclusiv copii sub 14 ani și persoane peste 79 de ani, care anterior erau exceptate de la aceste măsuri.

Măsura afectează toți cetățenii străini, inclusiv deținătorii de „carte verde”, rezidenții temporari și persoanele care vizitează SUA pentru muncă sau turism. „Acest sistem va permite, de asemenea, DHS să confirme mai precis identitatea cetățenilor străini care solicită intrarea sau admiterea în Statele Unite și să verifice plecarea acestora din Statele Unite”, conform declarației oficiale din regulament.

Una dintre principalele justificări ale autorităților americane pentru adoptarea acestui sistem este sporirea securității naționale.

Printre amenințările invocate se numără prevenirea terorismului, utilizarea frauduloasă a documentelor de călătorie și monitorizarea mai strictă a duratei de ședere a vizitatorilor.

Potrivit DHS, aceste măsuri vor ajuta la identificarea persoanelor care depășesc termenul legal de ședere sau oferă informații incorecte la intrarea în țară.

Editor : M.C

