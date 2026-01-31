Autoritățile americane investighează suspiciuni că angajații Meta au acces nelimitat la mesajele criptate ale utilizatorilor WhatsApp

Autoritățile americane de aplicare a legii investighează acuzațiile aduse de foști contractori ai Meta Platforms Inc. conform cărora personalul Meta ar avea acces la mesajele WhatsApp, în ciuda declarațiilor companiei că serviciul de chat este privat și criptat, potrivit unor interviuri și unui raport al unui agent consultat de Bloomberg News.

Afirmațiile foștilor contractori — că ei și unii angajați Meta aveau acces „nelimitat” la mesajele WhatsApp — erau examinate de agenți speciali ai Departamentului de Comerț al SUA, potrivit înregistrărilor autorităților de aplicare a legii, precum și unei persoane familiarizate cu respectiva problemă și a unuia dintre contractori. Afirmații similare au făcut obiectul unei plângeri depuse în 2024 la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA, potrivit înregistrărilor și persoanei care a vorbit cu condiția să nu fie identificată din cauza temerilor de posibile represalii. Ancheta și plângerea nu au fost anunțate anterior.

Acuzațiile aflate în curs de investigare contrastează puternic cu modul în care Meta a comercializat WhatsApp: ca o aplicație privată cu criptare „end-to-end” implicită, ceea ce, potrivit site-ului web al companiei, înseamnă că „nimeni din afara chatului, nici măcar WhatsApp, nu poate citi, asculta sau partaja” ceea ce spune un utilizator. WhatsApp a comunicat acest nivel de confidențialitate în aplicația sa, în reclamele sale și guvernelor care doresc acces la informații despre infracțiuni, pe care Meta le-a spus că este imposibil din punct de vedere tehnic să le furnizeze din cauza arhitecturii WhatsApp.

Ce spune Meta

Un purtător de cuvânt al Meta, care a achiziționat WhatsApp în 2014, a declarat că afirmațiile contractorilor sunt imposibile.

„Ceea ce susțin aceste persoane nu este posibil, deoarece WhatsApp, angajații și contractorii săi nu pot accesa comunicațiile criptate ale oamenilor”, a declarat purtătorul de cuvânt Andy Stone într-un e-mail.

Anul trecut, două persoane care se ocupau de moderarea conținutului pentru WhatsApp au declarat unui investigator al Biroului de Industrie și Securitate al Departamentului Comerțului că unii angajați ai Meta au putut vedea conținutul mesajelor WhatsApp, potrivit raportului agentului care rezumă interviurile.

Acești moderatori de conținut, care lucrau pentru Meta prin intermediul unui contract cu firma de consultanță în management și tehnologie Accenture Plc, au susținut, de asemenea, că ei și unii dintre colegii lor aveau acces la conținutul mesajelor WhatsApp care ar fi trebuit să fie criptate și inaccesibile, potrivit raportului.

Una dintre moderatoarele de conținut care i-a spus investigatorului că avea acces a declarat că a „vorbit cu un angajat al echipei Facebook și a confirmat că aceștia puteau accesa mesajele (criptate) din WhatsApp, afirmând că lucrau la cazuri care implicau acțiuni infracționale”, potrivit documentului. Ea este identificată doar cu un număr de informator confidențial și nu se oferă detalii despre activitatea angajatului Meta.

Raportul anchetatorului, datat iulie 2025, descrie ancheta ca fiind „în curs”, include un număr de caz și denumește ancheta „Operațiunea Sourced Encryption”. Documentul identifică agentul care a condus interviurile și precizează că raportul său a fost revizuit de un agent special adjunct responsabil, al cărui nume este, de asemenea, menționat.

Ancheta era activă încă în ianuarie, potrivit unei persoane familiarizate cu acest caz. Starea actuală a anchetei și cine ar putea fi ținta definită sunt ambele neclare. Multe anchete se încheie fără acuzații formale de încălcare a legii.

Un purtător de cuvânt al Biroului pentru Industrie și Securitate a declarat că „afirmațiile angajatului lor cu privire la practicile de criptare ale WhatsApp sunt nefondate și depășesc sfera autorității sale ca agent de aplicare a legii în domeniul exporturilor”.

„BIS nu investighează WhatsApp sau Meta pentru încălcarea legilor privind exportul”, a declarat purtătorul de cuvânt Lauren Weber Holley într-un e-mail. Ea nu a răspuns direct la întrebările privind ținta anchetei.

Un purtător de cuvânt al Accenture, Lara Wozniak, a redirecționat întrebările privind ancheta către Meta. „Vă rugăm să contactați WhatsApp pentru comentarii”, a spus ea.

Meta a fost acuzată anterior că a încălcat regulile menite să protejeze confidențialitatea utilizatorilor, inclusiv mai multe incidente legate de date și confidențialitate, care au dus în cele din urmă la o amendă record de 5 miliarde de dolari aplicată de Comisia Federală pentru Comerț din SUA în 2019. Presupusele încălcări nu au implicat WhatsApp. Acordul Meta include supravegherea continuă de către FTC, care este responsabilă de monitorizarea practicilor de confidențialitate ale Meta. De atunci, compania a numit un director pentru confidențialitate și promovează criptarea end-to-end ca exemplu al modului în care face din confidențialitatea utilizatorilor un element central al produselor sale de consum.

Compania și-a cerut scuze în repetate rânduri în trecut pentru modul în care a tratat datele utilizatorilor.

Criptate cu chei digitale

Meta afirmă că nu poate vedea mesajele WhatsApp deoarece acestea sunt criptate cu chei digitale — un instrument destinat protejării datelor — care se află pe telefoanele utilizatorilor și nu sunt accesibile companiei. Raportul de investigație consultat de Bloomberg nu include o explicație tehnică a afirmațiilor contractorilor.

WhatsApp afirmă pe site-ul său web că, în unele cazuri, permite companiei să vadă informații despre mesaje. Dacă cineva raportează un utilizator sau un grup pentru mesaje problematice, „WhatsApp primește până la cinci dintre ultimele mesaje pe care ți le-au trimis” și „utilizatorul sau grupul nu va fi notificat”, afirmă compania. În aceste cazuri, WhatsApp afirmă că primește „ID-ul grupului sau al utilizatorului, informații despre momentul în care a fost trimis mesajul și tipul mesajului trimis (imagine, video, text etc.)”.

Foștii contractori au descris un acces mult mai larg.

Fostii contractori au discutat, de asemenea, despre verificarea cetățenilor străini care se ocupau de moderarea conținutului pentru Meta, inclusiv persoane din Israel, Irlanda, India și China, potrivit documentelor. Unul dintre ei i-a spus agentului că lucrătorii străini aveau „acces deplin la același portal pentru a examina” cazurile de moderare a conținutului, la fel ca omologii lor din SUA, arată documentele.

Una dintre ele a spus că i s-a cerut să instruiască noii angajați atunci când programul de moderare a conținutului a fost trimis în India, iar ambele au spus că persoanele angajate pentru astfel de roluri erau supuse unei verificări sumare, potrivit raportului.

Agentul a adunat, de asemenea, înregistrări care au fost depuse în plângerea către SEC, potrivit raportului său, care nu descrie materialele. Reprezentanții unei organizații de denunțare menționate în raport nu au răspuns la apeluri sau la un e-mail în care li se solicita un comentariu. Statutul plângerii nu este clar, mai scrie Bloomberg.

