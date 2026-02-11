Autoritățile daneze au monitorizat „îndeaproape” petrolierele din flota fantomă a Rusiei. Concluziile la care au ajuns (raport)

Petrolierele din aşa-numita flotă fantomă a Rusiei, prin care Moscova exportă petrol ocolind sancţiunile care i-au fost impuse de ţările occidentale după invazia în Ucraina, au navigat în apele daneze într-un ritm de aproape unul pe zi în 2025, conform datelor publicate miercuri de Autoritatea Maritimă daneză, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„În 2025, petrolierele vizate de sancţiunile UE au efectuat 292 de deplasări în apele daneze”, a declarat autoritatea într-un e-mail transmis sursei citate.

Circa 600 de petroliere se află în prezent pe lista sancţiuni impuse Rusiei de către UE după invazia rusă în Ucraina. Aşa-numită flotă din umbră a Rusiei este estimată la circa 1.400 de nave, unele dintre ele vechi şi în stare tehnică precară.

Această flotă, cu diverşi proprietari şi care cuprinde petroliere ce navighează sub diverse pavilioane, a fost creată de Rusia pentru ca sancţiunile occidentale să nu-i perturbe exporturile de petrol.

Navigând din Golful Finlandei, prin Marea Baltică şi ajungând în apele daneze, petrolierele învechite şi prost întreţinute din flota fantomă a Rusiei transportă în principal ţiţei, dar şi produse rafinate, precum benzina şi motorina, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la riscul de poluare şi de scurgeri de petrol.

Dimensiunea şi deplasările flotei fantome a Rusiei au fost mult timp dificil de determinat, însă datorită listei de sancţiuni a UE, autorităţile daneze au putut, începând cu 2025, să monitorizeze şi să înregistreze navele care fac escală în apele lor.

„Autorităţile daneze monitorizează îndeaproape navele din apele daneze” şi „cooperează, de asemenea, îndeaproape cu ţări cu aceleaşi interese din regiunea Mării Baltice”, a declarat Autoritatea Maritimă daneză.

„În plus, au fost luate o serie de măsuri concrete pentru a consolida siguranţa maritimă şi protecţia mediului marin şi a navigatorilor”, a adăugat aceasta.

Unii experţi şi lideri politici suspectează, de asemenea, că aceste nave desfăşoară operaţiuni de sabotaj ca parte a „războiului hibrid” purtat de Rusia împotriva ţărilor occidentale.

