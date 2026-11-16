Autoritățile din Cracovia refuză să organizeze o înmormântare pentru atacatorul din Piața Centrală. Primarul are alte idei

Trupul lui Michał Oksiński, în vârstă de 24 de ani, autorul atacului armat în masă din Piața Centrală din Cracovia, care a ucis șase persoane și rănit alte 16, ar putea ajunge în mâinile cercetătorilor medicali, în loc să fie înmormântat. Primăria nu va organiza înmormântarea. Dacă rudele nu vor revendica trupul, acesta va fi pus la dispoziție pentru cercetări medicale și științifice, relatează onet.pl.

Autoritățile din Cracovia nu intenționează să organizeze înmormântarea lui Michał Oksiński, care a ucis din fonduri publice. Dacă, după finalizarea procedurilor necesare de către procuratură, rudele atacatorului nu se vor prezenta pentru a revendica trupul tânărului de 24 de ani, orașul intenționează să doneze rămășițele în scopuri de cercetare și medicale, a anunțat primarul Łukasz Gibała.

În cadrul conferinței de presă de luni, primarul Cracoviei a afirmat că trupul atacatorului ar putea fi transferat la Colegiul Medical al Universității Jagiellone. Primarul orașului, citat de Polsat News, a subliniat că decizia cu privire la o posibilă înmormântare aparține în primul rând familiei bărbatului. Cu toate acestea, dacă aceasta refuză, Centrul Municipal de Asistență Socială din Cracovia nu își va asuma această responsabilitate.

Pentru ca rămășițele să fie folosite în scopuri de cercetare, universitatea însăși trebuie să își dea consimțământul oficial pentru acceptarea lor.

Împușcăturile de acum două săptămâni din centrul orașului nu au fost singura crimă comisă de tânărul de 24 de ani. În acea seară, poliția a făcut o razie în apartamentul familiei lui Oksiński și a descoperit cadavrele a trei persoane cu răni prin împușcare. Autoritățile au confirmat că aceștia erau cei mai apropiați membri ai familiei atacatorului: părinții și sora acestuia.

Site-ul Visegrad24 susține că rudele atacatorului au refuzat să ridice cadavrul acestuia. Părinții și sora lui, pe care i-a ucis, au fost înmormântați în localitatea Waszniów. O rudă a refuzat categoric să-l îngroape pe ucigaș lângă victimele sale.

Editor : M.C