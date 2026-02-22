Autoritățile ruse au raportat un presupus atac cu drone la Moscova. Operațiunile aeroportuare au fost suspendate

Autoritățile au raportat duminică un presupus atac asupra Moscovei cu drone neidentificate. Operațiunile aeroportuare au fost suspendate, potrivit contului Telegram al primarului Moscovei, Serghei Sobianin, și mass-media ruse, relatează RBC Ukraine.

Potrivit Rosaviatsia, au fost impuse restricții privind sosirile și plecările la aeroporturile Vnukovo, Domodedovo, Jukovski și Șeremetievo.

Pasagerii sunt avertizați că este posibil să existe timpi de așteptare mai lungi pentru zboruri „din cauza măsurilor luate pentru a asigura siguranța”.

Între timp, Sobianin a raportat că forțele de apărare aeriană ar fi doborât șapte drone care zburau spre Moscova.

Anterior, pe 15 februarie, Moscova s-a confruntat cu atacuri ale unor drone neidentificate dimineața devreme. Aeroporturile din capitala Rusiei au fost închise, iar în oraș s-au raportat căderi de resturi.

În noaptea de Revelion, între 31 decembrie și 1 ianuarie, Moscova a fost, de asemenea, ținta unor drone. Primarul Sobianin a raportat că dronele au fost doborâte, iar aeroportul Domodedovo a fost închis temporar. Se pare că atacul a avut loc în timpul discursului de Anul Nou al președintelui rus Vladimir Putin.

S-a raportat, de asemenea, că dronele au vizat Moscova și suburbiile sale în noaptea de 15 decembrie 2025. La acel moment, aeroporturile Domodedovo și Jukovski au fost închise temporar.

Editor : M.C