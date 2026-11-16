Autorul unui atac cu cuţitul de la o şcoală din Dublin, în care au fost răniţi mai mulţi copii, a fost condamnat la închisoare pe viaţă

Un bărbat cu dublă cetăţenie, irlandeză şi algeriană, a fost condamnat luni la închisoare pe viaţă pentru tentativă de omor într-un atac cu cuţitul comis în 2023 în faţa unei şcoli din Dublin, în care au fost răniţi mai mulţi copii şi a declanşat revolte fără precedent în capitala Irlandei.

Riad Bouchaker, în vârstă de 52 de ani, a fost găsit vinovat în iulie pentru opt capete de acuzare, inclusiv trei tentative de omor asupra unor copii, fapte comise pe 23 noiembrie 2023.

Una dintre fetiţe, în vârstă de cinci ani la acea vreme, a fost înjunghiată în inimă. Ea se deplasează acum în scaun cu rotile, nu mai poate mânca normal şi poate comunica doar clipind.

Un băiat de cinci ani şi o fetiţă de şase ani au fost de asemenea răniţi, precum şi o educatoare de 30 de ani, care a fost grav rănită în timp ce încerca să-i protejeze pe copii, scrie Agerpres.

În orele care au urmat atacului, informaţii false care îl descriau pe suspect drept un solicitant de azil au circulat pe reţelele de socializare prin intermediul conturilor aparţinând unor activişti de extremă dreapta.

Proteste fără precedent au izbucnit apoi în centrul capitalei irlandeze. Zeci de persoane au fost arestate şi puse sub acuzare.

Riad Bouchaker, care locuieşte în Irlanda de 25 de ani şi s-a exprimat prin intermediul unui interpret de arabă în timpul procesului, a pledat nevinovat.

El le-a spus anchetatorilor că a acţionat din furie după o decizie negativă privind cererea sa de asistenţă socială, dar că "nu a avut nicio intenţie să rănească pe nimeni".

Judecătorul Tony Hunt a descris faptele drept "excepţionale", subliniind modul în care Riad Bouchaker a "lansat un atac fără discriminare" asupra copiilor.

Poliţistul însărcinat cu ancheta, Colm Murphy, a salutat faptele eroice ale celor care au intervenit în timpul atacului pentru a-l îndepărta pe agresor de copii.

"Acţiunile lor au salvat vieţi în acea zi", a spus el. Printre acestea se numără şi un cetăţean francez, în vârstă de 17 ani, care a reuşit să-l dezarmeze pe Riad Bouchaker.

Editor : A.P.