„Autostrada cocainei” spre Europa și SUA: Cum s-a transformat un paradis turistic în „unul din cele mai periculoase orașe din lume”

Orașul Duran din Ecuador a fost cândva un paradis turistic liniștit. În mai puțin de 10 ani, a devenit „unul din cele mai periculoase orașe din lume”, dintr-o țară de unde traficanții de droguri transportă în jur de 70% din cocaina care ajunge în Europa și SUA, potrivit președintelui Daniel Noboa. Cum a ajuns Ecuadorul de la unul din cele mai pașnice locuri din America de Sud la o țară unde, anul trecut, au fost ucise peste 9.200 de persoane?

Căpitanul de poliție Jean Carlos Bustamante din Duran știe foarte bine cu cine se luptă în războiul contra traficului de droguri și a bandelor de infractori: nu doar criminalii care omoară și, uneori, își dezmembrează adversarii, ci și inamicul din interior.

„Avem mulți, mulți oameni răi în unitatea noastră, în structura statului, în politică”, a spus Bustamante pentru BBC. „Avem mulți, mulți tipi care sunt corupți. Sunt plătiți de găști.”

Singurii ofițeri de poliție în care poate avea încredere sunt cei din echipa sa, pe care i-a ales chiar el. La 34 de ani, Bustamante este cel mai în vârstă dintre ei și se mișcă la fel ca atunci când era un ofițer din forțele speciale.

Echipa sa ajunge într-un cartier din Duran controlat de grupul Los Aguilas (Vulturii), în inima zonei controlate de traficanții de droguri. Aici, toate geamurile sunt protejate cu gratii metalice și nimeni nu vrea să spună nimic de teamă să nu ajungă ținta infractorilor.

Dacă oamenii vorbesc despre găștile care își desfășoară activitatea în cartierul lor, „sunt uciși”, a spus căpitanul. „De aceea, ei nu spun niciodată nimic.”

Găștile de infractori au „multe arme și mult mai mulți bani decât statul”

Obiectivul lui Bustamante este să pătrundă într-o casă abandonată unde ar fi ascunse arme. Echipa sa sparge poarta de la intrare și găsește înăuntru două pistoale – unul dintre ele este ruginit – și muniție pentru o pușcă automată.

Bustamante spune că este mulțumit de rezultat. „Primul motiv este pentru că suntem în siguranță. Al doilea este că găștile au două arme mai puțin.”

Dar este o victorie mică într-un război lung de uzură. Bustamante recunoaște că găștile au „multe arme și mult mai mulți bani decât statul”.

El este conștient și de riscurile la care se expune. Trei prieteni apropiați au murit în luptele cu bandele criminale. Lui Bustamante nu îi mai este frică.

Cocaina care a inundat Ecuadorul vine din țările vecine, Columbia și Peru, care se află pe primele două locuri în topul mondial al țărilor care produc cele mai multe droguri.

Găști autohtone puternice, care au legături cu cartelurile mexicane și grupurile mafiote albaneze, participă la procesul prin care cocaina este transportată mai departe.

Ele profită de faptul că autoritățile din Ecuador nu au capacitatea și fondurile necesare pentru a impune un control strict al granițelor, iar țara are o lungă zonă de coastă.

Mulți ecuadorieni cred că războiul contra bandelor criminale nu va putea fi câștigat niciodată

Ecuadorul a fost anul trecut una dintre țările unde au avut loc cele mai multe crime de pe tot globul. Peste 9.200 de persoane au fost ucise, potrivit ministerului de interne, în ciuda campaniei agresive a președintelui Noboa desfășurate în ultimii doi ani împotriva bandelor criminale.

Autoritățile au arestat mai mulți lideri mafioți. Găștile s-au fracturat, dar s-au și înmulțit. Mulți ecuadorieni cred că războiul contra bandelor criminale nu va putea fi câștigat niciodată.

Mulți dintre suspecții arestați de polițiști ajung să fie eliberați apoi de procurori. Ofițerii de poliție dau vina pe corupția din sistemul de justiție și din procuratură.

„Noi îi închidem și ei îi eliberează”, a spus și colonelul Santiago Gavilanez, comandant adjunct al poliției din Duran. „Știm asta pentru că, atunci când lansăm raidurile, noi îi capturăm. Unii dintre cei care sunt eliberați omoară oameni și lasă în urmă orfani.”

Găștile au bani cu care „cumpără legi, judecători și politicieni”, a mai spus Gavilanez. Un alt ofițer de poliție a dezvăluit că i s-a oferit de două ori o mită uriașă, pe care însă a refuzat-o. „Destui bani cât să ieși la pensie.”

Cineva – poate, chiar, un coleg – i-a informat pe infractori despre locul în care lucra și activitatea pe care o desfășura. „Nu știi niciodată cine privește”, a spus polițistul.

În unele regiuni, criminalii sunt cei care îi controlează pe polițiști

Unul dintre liderii mafioți din Duran a fost văzut într-o zonă din apropiere de echipa lui Bustamante, însă acesta nu îl poate aresta pentru că nu are „destule informații sau dovezi”. „Știm că el îi controlează pe traficanți.”

Cu toate că Duran a ajuns cunoscut drept „unul dintre cele mai periculoase orașe din lume”, potrivit The Economist, autoritățile spun că acțiunile lor continuă să aibă un impact semnificativ. În prima jumătate a anului, numărul crimelor s-a redus la jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut.

Străzile nu mai sunt goale după ora 7 seara, iar cadavrele nu mai sunt găsite decapitate sau dezmembrate – ceva ce se întâmpla foarte des înainte, potrivit lui Gavilanez.

„Am reușit să ținem în frâu găștile. Să ajungem să le controlăm cu totul va fi un proces pe termen mediu”, a mai spus colonelul ecuadorian.

În alte regiuni, criminalii sunt cei care îi controlează pe polițiști. Un lider mafiot local le-a dezvăluit jurnaliștilor BBC că a recrutat patru polițiști.

„De fiecare dată când lansează o operațiune, ei mă sună”, a spus acesta. „Îmi spun să ascund lucruri și să părăsesc locația. Când ei ajung, nu găsesc nimic.”

Acest sistem de avertizare timpurie îl costă în jur de 1.500-2.000 de dolari pe lună.

„Cred că este o problemă care nu se va încheia niciodată”, a mai spus liderul bandei de traficanți de droguri. „Dacă ne vor închide, o altă bandă va apărea și, dacă o închid și pe aceea, va apărea încă una.”

„Nici nu poți să ieși afară sau să vorbești cu prietenii sau familia pentru că cineva s-ar putea să te împuște”

După ce cadavrul unui bărbat a fost găsit lângă o motocicletă pe o stradă din Duran, polițiștii au spus că el a fost ucis din răzbunare de o bandă rivală.

Unul dintre martori a fost de acord să vorbească. „El avea deja un glonț în spate. În timp ce cădea, l-au ucis cu un glonț în cap. A fost împușcat de șase ori de doi bărbați care mergeau cu motocicleta.”

„Suntem obișnuiți cu asta pentru că se întâmplă în fiecare zi. Se poate să ieși din casă și să te lovească un glonț tras aiurea. Nici nu poți să ieși afară sau să vorbești cu prietenii sau familia pentru că cineva s-ar putea să te împuște.”

Bărbatul nu crede că lupta autorităților contra traficanților de droguri va schimba ceva. „Criminalii sunt ca fantomele. Apar unde vor ei.”

Editor : Raul Nețoiu