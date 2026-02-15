Avalanșă de mari dimensiuni în nordul Italiei. Doi schiori au murit, altul se află în stare gravă

Doi schiori au murit, iar un al treilea se află în stare foarte gravă după ce au fost surprinşi, duminică dimineaţă, de o avalanşă produsă în zona localităţii Courmayeur, în nordul Italiei. Cei trei schiau în afara pârtiilor amenajate, într-un sector cunoscut pentru pantele abrupte, transmit AFP şi EFE, citate de Agerpres.

Avalanşa s-a produs în culoarul Vesses, din provincia Valle d'Aosta, şi a surprins mai mulţi membri ai unui grup de schiori. Zona este frecventată de pasionaţii de schi în afara pârtiilor, fiind considerată dificilă din cauza înclinaţiei accentuate.

Echipele de intervenţie au localizat iniţial trupul unei persoane decedate şi au preluat doi schiori răniţi în stare critică, care au fost transportaţi de urgenţă la spital.

Ulterior, unul dintre răniţi a murit la scurt timp după sosirea la unitatea medicală. Singurul supravieţuitor a fost transferat în stare foarte gravă la un spital din Torino. Cele două victime sunt un bărbat şi o femeie.

Numărul exact al persoanelor aflate în grup nu a fost confirmat oficial, însă presa locală scrie că ar fi fost între trei şi şase schiori, toţi cetăţeni francezi.

O altă avalanşă s-a produs tot duminică în provincia italiană Trentino, unde o persoană a rămas parţial îngropată în zăpadă, fiind salvată de însoţitori fără a necesita îngrijiri medicale.

Autorităţile menţin alerta pentru risc ridicat de avalanşe în zona alpină, avertizând că ninsorile recente şi rafalele puternice de vânt la altitudini mari au agravat pericolul.

Editor : Ș.A.