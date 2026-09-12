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Avansul Houthi în Yemen pune SUA într-o nouă situație dificilă. O a doua strâmtoare ar putea fi controlată de Iran prin aliații săi

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Rebeli Houthi
Foto: Profimedia
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Din articol
Pericolul implicării în conflict O nouă strâmtoare-cheie „Este o pârghie enormă pe care [iranienii] o au la îndemână.”

O ofensivă fulgerătoare a grupării Houthi, aliniată Iranului, a pus militanții în poziția de a controla o cale navigabilă crucială din Orientul Mijlociu, creând o nouă problemă majoră pentru președintele SUA, Donald Trump, în timp ce războiul său cu Iranul se află deja în a șaptea lună.

Extinzând conflictul din Orientul Mijlociu, luptătorii houthi au avansat spre sud de-a lungul coastei Yemenului, sporindu-și capacitatea de a bloca Strâmtoarea Bab el-Mandeb — „Poarta Lacrimilor” de la gura Mării Roșii —, oferind Teheranului un potențial avantaj asupra celor două principale coridoare de transport al petrolului din regiune, scrie Reuters conform Yahoo News.

Militanții au ajuns vineri pe insula Perim, situată în mijlocul strâmtorii dintre Yemen și Africa. Aceasta este o veste proastă pentru Arabia Saudită, care și-a transportat o mare parte din petrol prin porturile de la Marea Roșie de când războiul a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz, situată pe partea opusă a Peninsulei Arabice.

De asemenea, acest eveniment survine într-un moment dificil pentru Trump, care se confruntă deja cu un nivel record de scădere a popularității și caută o cale de ieșire din conflict, cel mai recent prin anunțarea unei campanii de presiune economică menită să forțeze concesii din partea guvernului iranian.

Prețurile ridicate ale benzinei din SUA, determinate de conflict, au pus în pericol șansele Partidului Republican de a păstra controlul asupra Congresului în alegerile intermediare din noiembrie. Iranul rămâne sfidător, în ciuda loviturilor suferite pe plan militar și economic.

„Cu doar câteva săptămâni în urmă, Trump a adoptat o strategie de strangulare a economiei Iranului, menținând în același timp conflictul militar la un nivel prea scăzut pentru a afecta economia americană”, a declarat Stephen Wertheim, cercetător principal la Carnegie Endowment for International Peace. „Houthiții au distrus planul lui Trump.”

Pericolul implicării în conflict

Administrația SUA nu-și poate permite ca houthiții să blocheze strâmtoarea, determinând creșterea prețurilor la energie și perturbând comerțul global.

Însă, în același timp, angajarea într-un conflict cu un adversar care a rezistat atacurilor anterioare ale Arabiei Saudite și ale SUA ar reprezenta o nouă misiune periculoasă pentru armata americană, deja solicitată la maxim de luptele din Iran.

Conducătorul de facto al Arabiei Saudite, prințul moștenitor Mohammed bin Salman, l-a sunat joi pe Trump și a solicitat ajutor militar american în lupta împotriva houthiților, au declarat trei surse pentru Reuters. I s-a spus că Washingtonul nu va interveni direct deocamdată, dar va oferi sprijin în materie de informații, au precizat sursele.

Trump a confirmat sâmbătă că a vorbit cu prințul moștenitor și a afirmat că și houthiții au contactat telefonic administrația sa, solicitând ca Washingtonul să nu se implice direct în conflict.

Un înalt oficial al administrației Trump a refuzat să răspundă la întrebări specifice, dar a afirmat că SUA se concentrează pe interesele de securitate națională, cum ar fi asigurarea libertății de navigație în Marea Roșie, „în timp ce îi împuternicim pe partenerii noștri regionali să preia inițiativa în gestionarea și rezolvarea provocărilor de securitate regională”.

Arabia Saudită, Iranul și hutii nu au răspuns la solicitarea de comentarii. Ministerul de Externe al Iranului a declarat joi, într-un comunicat, că conflictul din Yemen nu poate fi rezolvat prin blocadă sau acțiuni militare împotriva hutilor și a făcut apel la dialog, fără a aborda însă rolul propriu al Iranului.

O nouă strâmtoare-cheie

Iranul a răspuns la atacurile SUA și ale Israelului de la începutul acestui an prin blocarea Strâmtorii Ormuz, ieșirea către Golful Persic prin care trecea aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol înainte de război.

Dacă houthiții ar închide strâmtoarea Bab el-Mandeb, acest lucru ar reprezenta o altă lovitură economică, limitând încă 7% din aprovizionarea mondială cu petrol și aproximativ 12% din comerțul mondial.

„Acesta a fost întotdeauna scenariul cel mai pesimist, ca iranienii să exercite controlul nu numai asupra Strâmtorii Ormuz, ci și asupra Strâmtorii Bab el-Mandeb, două dintre principalele puncte de strangulare energetică din lume”, a declarat David Schenker, care a ocupat funcția de secretar de stat adjunct pentru Afaceri din Orientul Apropiat în timpul primului mandat al lui Trump și care lucrează acum la Washington Institute for Near East Policy, un think tank.

„Este o pârghie enormă pe care [iranienii] o au la îndemână.”

Analiștii și foștii oficiali afirmă că Trump se află acum în fața unei alegeri: să aloce forțele americane și muniția limitată de apărare aeriană pentru a-i respinge pe houthiți sau să lase Arabia Saudită și aliații săi, precum și guvernul yemenit cu sediul în sud, să îi înfrunte singuri.

Houthi au capturat capitala Yemenului în urmă cu 12 ani, iar o intervenție militară condusă de Arabia Saudită nu a reușit să-i alunge de atunci.

Confruntarea cu houthi ar pune efectiv capăt unui acord încheiat de Trump anul trecut, prin care SUA urmau să înceteze bombardarea grupării în schimbul încetării atacurilor asupra navelor din Marea Roșie.

Acest lucru ar expune probabil forțele americane la atacuri cu rachete din Yemen.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

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