Live TV

Video „Avem pielea groasă și carnea amară”. Avertisment al EAU, după atacul asupra aeroportului din Dubai: „Nu suntem o pradă ușoară”

Data publicării:
steaguri emiratele arabe unite
Foto: Profimedia Images

Emiratele Arabe Unite, prin vocea președintelui țării, emite un avertisment: „nu suntem o pradă ușoară”. Acesta spune că își vor apăra poporul fără ezitare în fața dușmanilor. Este prima declarație publică despre războiul cu Iran făcută de când Statele Unite și Israel au lansat operațiunea. Până acum, Emiratele Arabe Unite s-au abținut din a face comentarii, însă atacul de sâmbătă asupra aeroportului din Dubai ar putea fi picătura care a umplut paharul.

Șeicul Mohamed bin Zayed, președintele Emiratelor Arabe Unite afirmă că EAU „au pielea groasă și carnea amară”. 

„Un alt mesaj pe care aș dori să-l transmit dușmanilor Emiratelor Arabe Unite. Emiratele Arabe Unite sunt atractive, Emiratele Arabe Unite sunt frumoase și Emiratele Arabe Unite sunt un model. Dar le spun: Nu vă lăsați induși în eroare de aspectul Emiratelor Arabe Unite. Emiratele Arabe Unite au pielea groasă și carnea amară. Nu suntem o pradă ușoară. Ne vom îndeplini datoria față de țara noastră și față de poporul nostru”, susține acesta.

O explozie puternică a fost auzită, sâmbătă, deasupra Aeroportului Internațional din Dubai, unul dintre cele mai aglomerate din lume, după interceptarea unei posibile amenințări aeriene. Operațiunile pe aeroport au fost reluate parțial. Emiratele Arabe Unite au anunțat că se confruntă cu un atac cu rachete și drone provenit din Iran. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin Visits Hungary
1
Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru...
Victor Ponta
2
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial
Donald Trump
3
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar...
Inauguration of NATO missile defence base in Romania
4
Ambasadorul României la NATO, după doborârea rachetei iraniene: Decizia de a găzdui...
Rachete interceptoare
5
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat...
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
Digi Sport
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ali khamenei
Adunarea Experților din Iran se reunește duminică pentru a alege succesorul lui Khamenei (presă)
victor ponta irina ponta
Victor Ponta cere anchetă și spune că fiica sa îndeplinea criteriile de repatriere: „MAE le neagă mincinos”
F-35C Lightning II portavion sua avion de vanatoare rachete bombe nava
Aliații SUA din Europa și Asia se tem că războiul cu Iran îi va lăsa fără armele care trebuiau livrate de americani (Politico)
Gulfstream G650ER
Un investitor a plătit 170.000 de euro ca să se întoarcă din Dubai pentru un prânz de afaceri. „Nu am plecat din cauza dronelor”
Lebanon Israel Iran
Israelul a încercat recuperarea rămășițelor pământești ale pilotului Ron Arad, capturat în 1986 în Liban. Mama lui, născută în România
Recomandările redacţiei
grafic economie bani
Avertismentul sumbru al analiștilor privind criza din Orientul...
alexandru nazare
Alexandru Nazare, implicat într-un accident rutier, două persoane au...
sonda de petrol cu rasarit pe fundal
Una din țările cu cele mai mari rezerve de petrol din lume reduce...
rachete iran - israel - 5 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 8. Șeful Parlamentului iranian...
Ultimele știri
Târg de cariere IT&C la Palatul Parlamentului. „Poți să vezi ce caută angajatorul, să descoperi ce-ți lipsește”
Noi declarații în scandalul Ungaria-Ucraina. Orban, mesaj pentru Zelenski: „Încetaţi ameninţările şi şantajul! Nu mă puteţi intimida”
Fostul partid de guvernământ polonez alege un adept al liniei dure drept candidat la șefia guvernului în alegerile din 2027
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai mare provocare în martie, în funcție de zodia ta
Cancan
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de...
Fanatik.ro
Ilie Năstase a făcut cel mai tare anunț despre Ion Țiriac. Ce s-a întâmplat între doi dintre cei mai celebri...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Suma pe care Ştefan Baiaram pleacă în vară de la Universitatea Craiova: „Valoarea va fi mai mare decât cea...
Adevărul
„Probabil că va fi numit Al Treilea Război Mondial peste 10 ani”. Ce spune Generalul Ben Hodges despre...
Playtech
Profeția făcută acum patru ani de „Noul Nostradamus” care ar fi devenit realitate. Ce a prezis în 2022 despre...
Digi FM
Eva Mendes a împlinit 52 de ani, iar Ryan Gosling i-a pregătit o surpriză uriașă. „S-ar putea să mă găsiți în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Au apărut imaginile cu Mbappe și o actriță celebră și internetul a ”explodat”: 13 milioane de vizualizări
Pro FM
Elvis Presley, de la celebritate absolută la decădere. Ce ar fi produs „prăbușirea” lui: „I-a fost greu să...
Film Now
Cillian Murphy și-a dorit un actor anume în rolul fiului personajului său, în filmul „Peaky Blinders”: El...
Adevarul
Cum l-a atras Israelul pe Ali Khamenei într-o capcană mortală. Dezvăluiri din culisele asasinării...
Newsweek
Peste 30 de ani de muncă și o pensie care abia îi ajunge pentru facturi. Poate pensionarul cumpăra vechime?
Digi FM
Kira Hagi, despre iubire, bunici și teatru: "Mă simt binecuvântată că port acest nume"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Daniel, fiul lui Liam Neeson, după ce a fost supus unei intervenții pe cord: Am tras lozul scurt, nu trăiți...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii