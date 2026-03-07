Emiratele Arabe Unite, prin vocea președintelui țării, emite un avertisment: „nu suntem o pradă ușoară”. Acesta spune că își vor apăra poporul fără ezitare în fața dușmanilor. Este prima declarație publică despre războiul cu Iran făcută de când Statele Unite și Israel au lansat operațiunea. Până acum, Emiratele Arabe Unite s-au abținut din a face comentarii, însă atacul de sâmbătă asupra aeroportului din Dubai ar putea fi picătura care a umplut paharul.

Șeicul Mohamed bin Zayed, președintele Emiratelor Arabe Unite afirmă că EAU „au pielea groasă și carnea amară”.

„Un alt mesaj pe care aș dori să-l transmit dușmanilor Emiratelor Arabe Unite. Emiratele Arabe Unite sunt atractive, Emiratele Arabe Unite sunt frumoase și Emiratele Arabe Unite sunt un model. Dar le spun: Nu vă lăsați induși în eroare de aspectul Emiratelor Arabe Unite. Emiratele Arabe Unite au pielea groasă și carnea amară. Nu suntem o pradă ușoară. Ne vom îndeplini datoria față de țara noastră și față de poporul nostru”, susține acesta.

O explozie puternică a fost auzită, sâmbătă, deasupra Aeroportului Internațional din Dubai, unul dintre cele mai aglomerate din lume, după interceptarea unei posibile amenințări aeriene. Operațiunile pe aeroport au fost reluate parțial. Emiratele Arabe Unite au anunțat că se confruntă cu un atac cu rachete și drone provenit din Iran.

