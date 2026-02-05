Live TV

Avertisment al șefului ONU privind tratatul nuclear între SUA şi Rusia: „Un moment grav pentru pacea internațională”

Data publicării:
United,Nations,Secretary-general,Antonio,Guterres,Made,A,Statement,To,Journalists
Antonio Guterres, secretarul general al ONU. Foto: Shutterstock

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a îndemnat miercuri Washingtonul şi Moscova să ajungă rapid la un acord privind un nou tratat de dezarmare nucleară, în contextul în care acordul existent expiră astăzi, marcând „un moment grav pentru pacea şi securitatea internaţională”.

„Această destrămare a deceniilor de realizări nu putea surveni într-un moment mai prost - riscul utilizării unei arme nucleare este la cel mai înalt nivel din ultimele decenii”, observă Guterres, care „îndeamnă cele două state să revină fără întârziere la masa negocierilor şi să convină asupra unui nou cadru”, informează AFP, potrivit News.ro.

De la Războiul Rece, acordurile de control al armamentului nuclear leagă Washingtonul şi Moscova, care deţin astăzi peste 80% din ogivele nucleare din lume.

Cel mai recent, New START, semnat în 2010, limita fiecare parte la 800 de lansatoare şi bombardiere grele şi 1.550 de ogive strategice ofensive desfăşurate, cu un mecanism de verificare.

Expirarea acestuia marchează tranziţia către un ordin nuclear mai puţin reglementat, cu atât mai mult cu cât inspecţiile au fost suspendate în 2023 din cauza ofensivei ruseşti la scară largă lansate în Ucraina în februarie 2022.

„Pentru prima dată în mai bine de jumătate de secol, ne confruntăm cu o lume fără nicio limită restrictivă asupra arsenalelor nucleare strategice ale Federaţiei Ruse şi ale Statelor Unite ale Americii”, deplânge şeful ONU.

De asemenea, în 2019, Statele Unite s-au retras dintr-un important tratat de dezarmare încheiat în 1987 cu Rusia, privind armele nucleare cu rază intermediară de acţiune (INF).

