Avertisment de Ziua Pământului: fenomenele extreme dau peste cap alegerile. Zeci de scrutinuri, amânate (raport)

Fenomenele meteorologice extreme devin o ameninţare tot mai serioasă pentru funcţionarea democraţiilor, arată un raport publicat de Institutul Internaţional IDEA, care analizează 94 de alegeri şi referendumuri din 52 de ţări afectate în ultimele două decenii. Organizaţia publică acest studiu cu prilejul Zilei Pământului, pe 22 aprilie. Potrivit documentului, cel puţin 26 de scrutinuri au fost amânate total sau parţial între 2006 şi 2025 din cauza dezastrelor naturale, iar numai în 2024 condiţiile meteo extreme au perturbat 23 de alegeri în 18 state, pe fondul intensificării riscurilor climatice, informează AFP și Agerpres.

Altele au fost perturbate de inundaţii, uragane, valuri de căldură şi alunecări de teren, într-un context de încălzire a climei, care agravează fenomenele meteorologice extreme.

Numai în 2024, condiţiile meteorologice extreme au perturbat 23 de alegeri în 18 ţări, indică raportul intitulat „Gestionarea pericolelor naturale şi riscurilor climatice în alegeri”.

„De la uragane la inundaţii, trecând prin incendii de pădure şi valuri de căldură, aceste evenimente avariază infrastructuri, strămută alegători şi obligă la modificarea proceselor electorale în ultimul minut”, scrie Institutul Internaţional IDEA într-un comunicat.

Raportul detaliază, în special, efectele uraganului Sandy asupra alegerilor americane din 2012, ale unui cutremur devastator din 2023 asupra alegerilor prezidenţiale şi legislative din Turcia, precum şi ale unui val de căldură intensă asupra alegerilor din 2025 din Filipine.

„În măsura în care riscurile legate de climă se intensifică, presiunea asupra sistemelor democratice deja fragile ar urma să sporească”, scrie organizaţia.

„Alegerile ar trebui să aibă loc atunci când riscurile de catastrofă sunt cele mai scăzute: în anumite cazuri, organismele de gestiune electorală ar trebui, de asemenea, să ia în calcul modificarea calendarului electoral pentru a reduce riscul de perturbare de către catastrofe de scurtă durată”, a declarat Sarah Birch, profesoară de ştiinţe politice la King's College din Londra.

Adunarea legislativă din provincia Alberta, din Canada, a mutat astfel data fixă a scrutinului său electoral din mai – în timpul sezonului incendiilor de pădure – în octombrie, începând cu 2027.

Fenomenele meteorologice extreme pot, de asemenea, să aibă efecte pe termen lung asupra democraţiei, potrivit raportului.

„Precaritatea şi traumatismele legate de riscuri naturale pot exacerba nemulţumirile cetăţenilor afectaţi, pot facilita răspândirea teoriilor conspiraţiei şi pot impune dificultăţi suplimentare persoanelor cele mai vulnerabile”, indică International IDEA.

Instituţiile democratice ar trebui să fie considerate „infrastructuri critice sensibile la ameninţări de mediu şi care necesită protecţii speciale”, adaugă autorii raportului, care fac apel la ţări să includă procesele electorale în planurile lor naţionale de adaptare la schimbarea climatică.

Editor : Ș.A.