Avertisment dur de la preşedintele Consiliului UE: Rusia este „singurul câştigător” al războiului din Orientul Mijlociu

Rusia a fost până acum singurul câştigător al războiului din Orientul Mijlociu, în contextul în care preţurile energiei cresc vertiginos, iar atenţia acordată războiului rus împotriva Ucrainei s-a estompat, a afirmat marţi preşedintele Consiliului UE, Antonio Costa, transmite Reuters.

„Până acum, există un singur câştigător în acest război - Rusia”, a conchis Costa într-un discurs adresat ambasadorilor UE la Bruxelles.

Rusia „câştigă noi resurse pentru a-şi finanţa războiul împotriva Ucrainei, pe măsură ce preţurile la energie cresc. Profită de deturnarea capacităţilor militare, care altfel ar fi putut fi trimise pentru a sprijini Ucraina. Şi beneficiază de pe urma scăderii atenţiei faţă de frontul ucrainean, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu preia centrul scenei", a spus responsabilul european.

Acesta a subliniat necesitatea ca UE să protejeze ordinea internaţională bazată pe reguli, despre care a afirmat că este contestată în aceste momente de Statele Unite, şi ca toate părţile implicate în conflictul din Orientul Mijlociu să revină la masa negocierilor.

„Libertatea şi drepturile omului nu pot fi obţinute prin bombe. Doar dreptul internaţional le susţine", a notat Costa.

„Trebuie să evităm o escaladare suplimentară. O astfel de cale ameninţă Orientul Mijlociu, Europa şi nu numai", a insistat preşedintele Consiliului UE.

