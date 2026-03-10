Live TV

Avertisment dur de la preşedintele Consiliului UE: Rusia este „singurul câştigător” al războiului din Orientul Mijlociu

Data publicării:
Explozie în războiul din Orientul Mijlociu.
Explozie în războiul din Orientul Mijlociu. Foto: Profimedia Images

Rusia a fost până acum singurul câştigător al războiului din Orientul Mijlociu, în contextul în care preţurile energiei cresc vertiginos, iar atenţia acordată războiului rus împotriva Ucrainei s-a estompat, a afirmat marţi preşedintele Consiliului UE, Antonio Costa, transmite Reuters.

„Până acum, există un singur câştigător în acest război - Rusia”, a conchis Costa într-un discurs adresat ambasadorilor UE la Bruxelles.

Rusia „câştigă noi resurse pentru a-şi finanţa războiul împotriva Ucrainei, pe măsură ce preţurile la energie cresc. Profită de deturnarea capacităţilor militare, care altfel ar fi putut fi trimise pentru a sprijini Ucraina. Şi beneficiază de pe urma scăderii atenţiei faţă de frontul ucrainean, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu preia centrul scenei", a spus responsabilul european.

Acesta a subliniat necesitatea ca UE să protejeze ordinea internaţională bazată pe reguli, despre care a afirmat că este contestată în aceste momente de Statele Unite, şi ca toate părţile implicate în conflictul din Orientul Mijlociu să revină la masa negocierilor.

„Libertatea şi drepturile omului nu pot fi obţinute prin bombe. Doar dreptul internaţional le susţine", a notat Costa.

„Trebuie să evităm o escaladare suplimentară. O astfel de cale ameninţă Orientul Mijlociu, Europa şi nu numai", a insistat preşedintele Consiliului UE.

Citește și: LIVE TEXT Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Iranul amenință că începe să lanseze rachete de peste o tonă

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
profgaze rusia europa vladimir putin
4
Putin spune că Rusia poate furniza din nou petrol și gaze Europei, dar cere ceva în schimb
camera deputatilor in sedinta
5
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc...
Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce Australia a anunțat decizia în privința lor
Digi Sport
Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce Australia a anunțat decizia în privința lor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Abbas Araghchi
Iranul îl contrazice pe Trump: „Vom lupta cât timp va fi necesar”. Ministru de Externe: Suntem pregătiți pentru un război de durată
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Viktor Orban găsește o utilitate Ucrainei și devine critic cu Moscova: „Securitatea noastră, mai bună dacă nu suntem vecini cu Rusia”
Daniel Dăianu, președintele Consiliului
Daniel Dăianu: Dacă războiul din Orientul Mijlociu se prelungește, piețele pot „înnebuni”, iar bugetele statelor vor fi date peste cap
pompa de alimentare cu combustibil
Noi scumpiri la pompă în România, peste noapte. Cât costă azi un litru de benzină și de motorină
depozit petrol - iran - 8 martie 2026
Iranul amenință că blocada petrolieră va continua până la oprirea atacurilor. Garda Revoluționară: Încheierea războiului o decidem noi
Recomandările redacţiei
mojtaba khamenei
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Iranul amenință că începe să...
oameni pe strada
Sondaj: Câtă încredere au românii în liderii politici. George Simion...
Sistem Patriot
Turcia mută un sistem Patriot în centrul ţării, la cea de-a doua mare...
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Pantofii preferați ai lui Donald Trump devin trend la Casa Albă...
Ultimele știri
Ministrul Apărării vrea să repornească fabricile din industria de apărare fără tehnologie modernă, cu sprijinul UE
Controverse la New York după ce soția primarului musulman a dat like unor postări despre atacul Hamas asupra Iranului din 7 octombrie
Locuințe decente și accesibile în UE: Parlamentul European cere „acțiuni concrete și eliminarea barierelor birocratice”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul săptămânii. Berbecii se confruntă cu secrete care ies la iveală, Leii își revizuiesc planurile...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, prima reacţie după numirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Nu îmi vine să cred! Am stat de vorbă...
editiadedimineata.ro
Hackerii ruși sparg conturile de WhatsApp și Signal ale oficialilor și jurnaliștilor, avertizează Olanda
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a fost aşteptat la FCSB de fanul care a plâns în aeroport la plecarea în Arabia: “E o mare...
Adevărul
Cum s-au separat interesele SUA și ale Israelului în conflictul din Iran. Explicațiile profesorului Radu Carp
Playtech
Ţara europeană care îţi dă bani dacă nu foloseşti maşina personală. Primeşti 25.000 de euro de la stat
Digi FM
Kylie Minogue are 57 de ani, dar nu pare că a trecut de 30. Tonică, șic și misterioasă, la Paris
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu știam cât e de scurtă sau de transparentă!" Eugenie Bouchard a apărut la un eveniment cu o rochie pe care...
Pro FM
Giulia Anghelescu, sinceră despre intervențiile estetice: „Multă lume mă întreabă ce mi-am făcut la față”
Film Now
Margot Robbie și-a schimbat complet look-ul. Actrița este de nerecunoscut cu un bob scurt și breton
Adevarul
Misterele unuia dintre cele mai controversate evenimente ale secolului XX. Moartea lui Kennedy, încă o...
Newsweek
900.000 pensionari au pensii sub 1.300 lei, în timp ce 500.000 primesc peste 5.000 lei. Care e Topul județelor
Digi FM
„Nu înțelegem ce s-a întâmplat”. Tragedie fără margini într-o familie, după ce o mamă și-a ucis copiii și s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Un semn rău? Doi misterioşi „peşti ai apocalipsei”, descoperiţi de turişti pe o plajă din Mexic
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026