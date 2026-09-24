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Avertisment grav al CIA: Rusia ar putea ataca țări din Europa cu drone lansate de pe nave ale „flotei fantomă”

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Flota fantomă. rusia
Flota fantomă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
„Nu este deloc dificil” Demonstrarea capacității Rusiei de a lovi „oriunde în Europa”

Publicația spaniolă El Mundo, citată de Kyiv Post, a relatat miercuri că Rusia s-ar putea pregăti să lanseze atacuri cu drone asupra unor țări din sudul Europei, folosind nave ale „flotei fantomă” care traversează Marea Mediterană.

Informația este atribuită unei surse apropiate de Ministerul Apărării din Lituania, care susține că avertismentul ar proveni de la Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA). Potrivit sursei, CIA ar fi informat guvernele europene cu privire la această posibilă amenințare.

Potrivit El Mundo, o astfel de operațiune s-ar înscrie în campania mai amplă a Rusiei de acțiuni „hibride” împotriva statelor membre NATO care sprijină Ucraina. Experții citați de publicație spun că Moscova s-a ferit până acum de acțiuni care ar putea declanșa un răspuns militar direct din partea Alianței, însă escaladările recente sugerează că Kremlinul încearcă să împingă aceste limite.

Printre acestea se numără creșterea numărului de incursiuni ale dronelor în Polonia, România și țările baltice, precum și tentativele de folosire a unor drone înarmate la Aeroportul Leipzig și la baza aeriană Wunstorf, ambele atribuite Rusiei.

„Nu este deloc dificil”

Potrivit sursei lituaniene citate de El Mundo, o astfel de operațiune ar viza cel mai probabil Spania, Franța sau Italia și ar folosi drone Gerbera produse de Rusia.

„Lansate de pe mare, ascunse în containere maritime; nu este deloc dificil”, a declarat sursa.

Publicația notează că dimensiunile reduse ale dronei Gerbera îi oferă un avantaj față de dronele de atac Shahed sau Geran, mai mari și mai complexe, de concepție iraniană, folosite pe scară largă de Rusia împotriva Ucrainei.

Gerbera are aproximativ 2 metri lungime, o anvergură a aripilor de 2,5 metri și cântărește 18 kilograme. Drona poate transporta un focos de 5 kilograme.

Are o rază de acțiune cuprinsă între 300 și 600 de kilometri, în funcție de cantitatea de combustibil și de condițiile meteorologice, și poate atinge viteze de până la 160 de kilometri pe oră.

Pe 14 septembrie, o dronă Gerbera-2 care transporta un focos de fragmentare de 4 kilograme a fost recuperată în largul coastei Poloniei. Potrivit relatării, cel mai probabil drona a fost lansată din enclava rusă Kaliningrad, nu de pe o navă aflată pe mare.

Demonstrarea capacității Rusiei de a lovi „oriunde în Europa”

El Mundo l-a citat și pe analistul militar britanic Keir Giles, care a spus că astfel de atacuri ar putea avea ca scop perturbarea activității aeroporturilor, provocarea unor incendii în fabrici, amenințarea unor instalații militare sau, pur și simplu, demonstrarea capacității Rusiei de a lovi „oriunde în Europa”.

O altă sursă lituaniană a declarat publicației citate că Rusia vrea să arate că poate reproduce operațiunea ucraineană „Pânza de păianjen”, desfășurată în iunie 2025. Atunci, drone autonome de mici dimensiuni au fost lansate de pe camioane și au atacat și avariat 41 de aeronave militare strategice rusești în mai multe baze aeriene aflate în interiorul Rusiei.

În septembrie 2025, publicația ucraineană Defense Express a relatat că drone rusești, posibil drone Gerbera lansate de pe o navă a „flotei fantomă”, au dus la închiderea aeroporturilor din Copenhaga și Oslo.

Publicația mai susținea că producătorul rus Zala Aero a testat lansarea dronelor de recunoaștere și a dronelor de atac Lancet de pe ambarcațiunea de mare viteză BK-16E, în 2020 și din nou în octombrie 2024.

În februarie 2026, au existat, de asemenea, relatări potrivit cărora o unitate navală suedeză a detectat și bruiat o dronă provenită de pe o navă rusă de informații electronice, în apropierea orașului-port Malmö, unde era ancorat portavionul francez Charles de Gaulle.

Editor : C.S.

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