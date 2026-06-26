Live TV

Avertisment în NATO: Rusia pregătește provocări militare în state din estul Europei. Ce țări sunt vizate (The Guardian)

Data actualizării: Data publicării:
Vladimir Putin
Vladimir Putin Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Rusia va căuta metode” „Este o perioadă periculoasă”

Două state aflate pe flancul estic al NATO avertizează că Rusia pregătește o posibilă „provocare” în statele baltice sau în Polonia, într-o încercare de a testa coeziunea Alianței Nord-Atlantice. Potrivit unor surse occidentale citate de The Guardian, există temeri că situația s-ar putea deteriora pe fondul presiunii tot mai mari exercitate asupra Kremlinului de campania Ucrainei de atacuri cu rază lungă de acțiune asupra unor ținte din apropierea Moscovei și Sankt Petersburgului.

Luni, serviciile de informații din Letonia au transmis că „există indicii potrivit cărora Rusia pregătește provocări militare împotriva statelor baltice sau a Poloniei”. Totuși, acestea apreciază că este puțin probabil să fie vorba despre un atac militar de amploare.

O sursă politică de rang înalt dintr-un al doilea stat membru NATO a făcut o declarație similară săptămâna trecută, afirmând că serviciile de informații au indicii că președintele rus Vladimir Putin „pregătește ceva împotriva statelor baltice”.

Potrivit aceleiași surse, liderul de la Kremlin ar putea încerca să testeze disponibilitatea Statelor Unite de a apăra unele dintre cele mai mici state membre NATO – Estonia, Letonia și Lituania – într-o încercare riscantă de a schimba cursul războiului, în condițiile în care Rusia întâmpină dificultăți în invazia din Ucraina.

Serviciile de informații letone consideră că Rusia nu are capacitatea de a deschide un al doilea front, însă ar putea recurge la atacuri hibride, precum lansări de rachete, atacuri cu drone sau alte acțiuni menite să transmită un mesaj de intimidare: „Încetați să mai sprijiniți Ucraina, altfel veți avea propriile probleme”.

„Rusia va căuta metode”

Deși avertismentele par să fie legate între ele, informațiile publice care le susțin sunt limitate, spre deosebire de avertismentele detaliate făcute de CIA și MI6 înaintea invaziei ruse pe scară largă din februarie 2022.

Aceste semnale apar într-un moment în care ofensiva Rusiei în Ucraina pare să fi stagnat, ceea ce ridică întrebări privind posibilitatea ca Moscova să recurgă la strategii alternative pentru a ieși din impas sau pentru a-și crea un avantaj.

Keir Giles, expert în Rusia la centrul de analiză Chatham House, afirmă că Moscova va căuta modalități de a schimba actuala dinamică a conflictului. „Rusia va căuta metode de a întrerupe tendința actuală, fie prin extinderea conflictului către alte state, fie prin acțiuni în alte zone. Nu trebuie să ne așteptăm ca Rusia să accepte pasiv o înfrângere”, a spus acesta.

Slăbiciunea relativă a Rusiei ar fi fost evidențiată și în această săptămână, după ce stații de retransmisie pentru drone din Belarus au fost scoase din funcțiune în urma amenințărilor Ucrainei că le va ataca. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acordase Minskului un ultimatum de o săptămână, susținând că aceste echipamente facilitează atacurile rusești asupra Ucrainei.

Un canal de Telegram a relatat că autoritățile belaruse din regiunile Brest și Gomel au cerut operatorilor de telefonie mobilă să demonteze anumite relee, invocând faptul că acestea afectează zonele de cuibărit ale cocoșilor de munte.

Summitul anual al NATO va avea loc în această lună la Ankara, într-un context marcat de incertitudini privind angajamentul Statelor Unite față de alianță. Miercuri, Donald Trump a declarat că s-a simțit „dezamăgit” de aliații europeni care nu au permis avioanelor americane să utilizeze baze aeriene de pe teritoriul lor pentru bombardarea Iranului.

„Este o perioadă periculoasă”

De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, Rusia a fost acuzată de mai multe acțiuni de sabotaj și provocare, inclusiv plasarea unor dispozitive incendiare în colete DHL expediate în Marea Britanie, Polonia și Germania, în vara anului 2024.

În septembrie anul trecut, 19 drone-capcană rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, determinând NATO să ridice avioane de luptă pentru interceptare, în timp ce locuitorii din trei provincii estice au fost sfătuiți să se adăpostească.

Între timp, Ucraina și-a dezvoltat treptat o capacitate proprie de atac la mare distanță, fiind capabilă să lovească ținte aflate la până la 2.000 de kilometri în interiorul teritoriului rus. Săptămâna trecută, aproape 200 de drone au lovit mai multe obiective din Moscova, iar după bombardarea unei rafinării, asupra unor zone ale capitalei ruse s-au revărsat cantități de petrol.

O sursă militară occidentală a declarat că există îngrijorări privind posibilitatea ca Rusia să reacționeze agresiv dacă Vladimir Putin va considera că se află sub o presiune tot mai mare, în contextul în care războiul începe să afecteze inclusiv Moscova și Sankt Petersburg. „Nu pot să ascund faptul că aceasta este o perioadă periculoasă”, a afirmat sursa, potrivit The Guardian. 

Temeri privind o posibilă escaladare rusă au existat și în toamna anului 2022, după contraofensiva ucraineană din regiunea Harkov, când în Occident au apărut îngrijorări că Moscova ar putea recurge chiar la arma nucleară. În cele din urmă, nu au existat dovezi privind pregătirea unei astfel de desfășurări, iar linia frontului s-a stabilizat până la sfârșitul acelui an.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Invasive Red Sea species spotted expanding in waters off Antalya
2
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost...
Furtuna, fulgere, ploaie
3
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic...
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus /
4
Ambasadorul României la Moscova a fost convocat la sediul MAE rus. Zaharova a anunțat...
INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Reacția lui Nicușor Dan după ce George Simion a susținut că un consilier prezidențial l-a...
Spaniolii exclamă: ”Blat la Cupa Mondială”. Toată lumea a fost de acord: ”Au semnat Pactul”
Digi Sport
Spaniolii exclamă: ”Blat la Cupa Mondială”. Toată lumea a fost de acord: ”Au semnat Pactul”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
comisia europeana
UE va propune interzicerea acordării statutului de refugiat bărbaților ucraineni aflați la vârsta serviciului militar
volodimir zelenski face declaratii
Volodimir Zelenski a aprobat un plan de 40 de zile prin care vrea să forțeze retragerea Rusiei
N2ZiYWNiMmMxMWQ0Njc4ZGNhZjUyNDZlNQ==.thumb
Rusia a lansat noi atacuri lângă granița României, a fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea. Anunțul MApN
Militari americani.
SUA vor să deschidă poligoane inspirate din războiul din Ucraina, care simulează frontul. Cum se vor antrena militarii
Alexander Lukashenko
Cum încearcă Lukașenko să evite planul lui Putin de a deschide un nou front împotriva Ucrainei
Recomandările redacţiei
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
George Simion, reacție furioasă după acuzațiile Iranului: „Ăștia nu...
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
Maia Sandu, despre proiectul de lege privind unirea României cu R...
ursula
Ursula von der Leyen, vizată de o anchetă privind mesajele schimbate...
INSTANT_COTROCENI_DECLARATII_67_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan se confruntă cu cea mai mare provocare pe măsură ce criza...
Ultimele știri
Directorul general al AIEA atrage atenția că o verificare nucleară „foarte amănunţită” este necesară în Iran
Coreea de Nord testează noi sisteme de artilerie și rachete. Kim Jong Un: „Inamicii trebuie să trăiască în teamă”
Japonia a evacuat 2 milioane de oameni din calea taifunului Mekkhala, care a făcut deja ravagii în Taiwan
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Până la sfârșitul lunii iulie, viața acestor 3 zodii se schimbă radical. Cine sunt norocoșii zodiacului
Cancan
Surpriză de proporții! Câte zile de caniculă anunță meteorologii Accuweather pentru luna iulie, în România
Fanatik.ro
A rupt tăcerea după ce Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB: „Am deja mai multe oferte din România și din...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Mihai Stoica a dat cărțile pe față după ce Florin Tănase nu și-a prelungit contractul cu FCSB: ”Îmi doresc...
Adevărul
„Cine ne va plăti când vom fi înlocuiți de roboți?” Muncitorii indieni, filmați pentru a antrena inteligența...
Playtech
Mica localitate din România care devine unul dintre cele mai importante puncte militare din Europa...
Digi FM
Culisele puterii. Florin Negruțiu: „Sistemul s-a reunit și caută un patron. Sorin Grindeanu fuge de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Trei cuvinte! Verdict "apocaliptic" în Germania, după 1-2 cu Ecuador la Cupa Mondială 2026
Pro FM
Lidia Buble, reacție acidă după ce a fost urmărită de trei persoane prin București: „Mi s-a stricat toată...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fostul soț al Sofiei Vergara, mărturisiri despre lupta cu boala misterioasă: „Am avut dureri atât de mari...
Adevarul
România nu are locuințe ieftine, dar sunt mai accesibile decât în multe state europene. Bulgaria stă puțin...
Newsweek
Cu ce sume de bani cresc pensiile în 2027, 2028 și 2029, potrivit UE. Care pensionari iau 870 lei în plus?
Digi FM
Au râs de diferența lor de înălțime, dar povestea celor doi a cucerit milioane de oameni. Mirele are doar...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Natura, în cea mai dură formă a ei. Momentul când un vultur a atacat un cuib de berze și le-a mâncat puii
Film Now
Top șapte staruri de la Hollywood care au dispărut din lumina reflectoarelor, dar care rămân de neuitat. Cu...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...