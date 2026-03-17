Avertisment internațional: Navele nu sunt complet în siguranță în Strâmtoarea Ormuz, chiar și cu escortă

Escortarea navelor prin Strâmtoarea Ormuz nu garantează 100% siguranţa navelor care încearcă să tranziteze prin această cale maritimă, potrivit directorului general al Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI), Arsenio Dominguez, care consideră că aceasta nu este o soluţie durabilă.

„Reduce riscul, dar acesta persistă. Navele comerciale şi marinarii pot fi afectaţi”, a declarat Dominguez pentru ziarul Financial Times.

Strâmtoarea Ormuz este o rută vitală pentru tranzitul petrolierelor, care transportă o cincime din comerţul mondial de ţiţei, motiv pentru care blocada impusă de Iran ca represalii pentru atacurile SUA asupra teritoriului său a crescut preţul petrolului la peste 100 de dolari/baril, mai informează marţi EFE preluată de Agerpres.

Probleme de infrastructură și siguranță

Directorul general al OMI a subliniat că o parte a problemei se datorează geografiei strâmtorii deoarece, deşi are 33 de kilometri lăţime în cel mai îngust punct, lăţimea combinată a canalelor de navigaţie cu ape adânci pentru traficul pe fiecare direcţie este de doar aproximativ 4 kilometri.

Dominguez a afirmat că organizaţia ONU, care stabileşte normele pentru transportul maritim internaţional, este de asemenea foarte îngrijorată de navele blocate în Golf care rămân fără alimente şi provizii pentru echipajele lor.

OMI a solicitat companiilor de navigaţie să colecteze informaţii despre proviziile la bord pentru a acorda prioritate navelor care au cea mai mare nevoie.

Situația din Golf se agravează

„Situaţia este îngrijorătoare, mai ales pentru că navele nu pot opera liber în Strâmtoarea Ormuz şi nici în regiunea Golfului. Accesul la porturi este, de asemenea, limitat, deoarece facilităţile portuare sunt atacate”, a adăugat directorul general al OMI. De la începutul conflictului, pe 28 februarie, Iranul a atacat cel puţin 18 nave în regiunea Golfului Persic.

În pofida faptului că preşedintele SUA, Donald Trump, a promis că ţara sa va oferi escortă navală navelor comerciale pentru a restabili fluxul de petrol, această protecţie nu s-a concretizat.

Luni, preşedintele SUA a ameninţat cu un viitor foarte sumbru pentru NATO dacă aliaţii europeni nu se alătură eforturilor americane în Strâmtoarea Ormuz pentru a permite tranzitul petrolierelor.

