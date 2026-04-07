Avertisment OMS privind centrala nucleară din Iran: „Pericol real” de accident radiologic la Bushehr

World health Organization WHO oms organziatia mondiala a sanatatii
Directorul general al Organizația Mondială a Sănătății (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus a avertizat că activitățile militare din apropierea centralei nucleare de la Bushehr, în Iran, reprezintă „un pericol real” și pot avea consecințe grave asupra sănătății publice și mediului.

Într-o postare pe platforma X, șeful OMS a reluat avertismentul transmis de directorul general al Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi.

„Reiau avertismentul directorului general al AIEA,  Rafael Mariano Grossi, că activitatea militară continuă în apropierea centralei de la Bushehr, din Iran, reprezintă un pericol real. Astfel de acțiuni ar putea duce la un accident radiologic grav, cu consecințe serioase și pe termen lung asupra sănătății populației, atât acum, cât și pentru generațiile viitoare, afectând totodată mediul din Iran, din regiune și dincolo de aceasta”, a transmis Tedros Adhanom Ghebreyesus, marți pe X.

Acesta a subliniat că „OMS își reiterează apelul ca toate părțile să aleagă rapid o cale pașnică pentru a ieși din acest conflict în escaladare, pentru a proteja sănătatea publică și a preveni o catastrofă umană și de mediu”.

La rândul ei, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat, într-o postare pe X redistribuită marți de șeful OMS, că în urma analizării unor noi imagini satelitare au fost identificate lovituri militare în apropierea Centralei Nucleare Bushehr (BNPP).

„Pe baza analizei sale independente a noilor imagini satelitare și a cunoștințelor detaliate despre amplasament, AIEA poate confirma impacturi recente ale unor lovituri militare în apropierea Centralei Nucleare Bushehr (BNPP) din Iran, inclusiv una la doar 75 de metri de perimetrul sitului. Centrala în sine nu a fost avariată, arată analiza AIEA a imaginilor din 5 aprilie”, a transmis agenția.

Rafael Mariano Grossi a avertizat că „activitatea militară continuă în apropierea BNPP – o centrală aflată în funcțiune, cu cantități mari de combustibil nuclear – ar putea provoca un accident radiologic sever, cu consecințe dăunătoare pentru oameni și mediu, în Iran și dincolo de acesta”.

„Indiferent de natura țintelor vizate, astfel de atacuri reprezintă un pericol foarte real pentru siguranța nucleară și trebuie să înceteze. O instalație nucleară și zonele din jur nu ar trebui niciodată lovite”, a subliniat directorul general al AIEA, reiterând apelul către toate părțile implicate să respecte cei șapte piloni indispensabili pentru asigurarea siguranței și securității nucleare în timpul unui conflict.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Alocații și indemnizații în aprilie. Foto Getty Images
4
Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc mai devreme în aprilie. Când intră banii...
Donald Trump
5
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de zile. Trump: Iranul ar...
Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Fostul selecționer și-a ales singur locul de veci
Digi Sport
Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Fostul selecționer și-a ales singur locul de veci
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pompa carburant in benzinarie
Ministrul Apărării: România nu riscă penurie de carburanți, stocurile Armatei sunt protejate
U.S and Israel war on Iran - 06 Apr 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 39. Premierul pakistanez îi cere lui Trump să prelungească termenul limită pentru Iran cu 2 săptămâni
JD Vance Attends Viktor Orban's Rally In Budapest
„Urmați exemplul Ungariei” în materie de politică energetică, îi îndeamnă administrația Trump pe europeni, prin vocea lui JD Vance
sonals trump cu iepurele
Democrații cer demiterea lui Trump după amenințările la adresa Iranului: „Acest maniac trebuie înlăturat din funcție”
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
Donald Trump, amenințare la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”. La ce oră spune că va ataca
Recomandările redacţiei
ID235892-INQUAM-PHOTOS-GEORGE-CALIN_
A murit Mircea Lucescu
Radu Miruță.
Ce se va întâmpla în cazul în care SUA ar cere mai mult ajutor din...
Hagi Gheorghefootballpsggalatasaray!Im333042
Hagi, la moartea lui Lucescu: „A fost mai mult decât un antrenor, a...
ID331672_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Radu Miruță respinge scenariile unui atac din Iran asupra României...
Ultimele știri
Real Madrid a transmis un omagiu pentru Mircea Lucescu chiar în timpul meciului cu Bayern Munchen
Miruţă: Dacă Guvernul Bolojan cade în urma unei moţiuni susţinute de PSD, este iraţional să ne mai punem la masă cu acest partid
Mircea Lucescu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu. Ce scrie pe cavoul lui
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată "cea mai frumoasă fată din lume" la 25 de ani. Thylane Blondeau a cucerit toată planeta cu chipul...
Cancan
Imaginile DURERII cu soția lui Mircea Lucescu. Momente sfâșietoare după moartea marelui antrenor
Fanatik.ro
„Fratele” lui Mircea Lucescu a dezvăluit singurul lucru pe care lumea trebuie să îl știe despre regretatul...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu: când și unde va fi înmormântat. Cum arată cavoul familiei. Foto
Adevărul
Armata SUA lovește „bijuteria coroanei” energetice a Iranului cu câteva ore înainte de expirarea...
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Mircea Lucescu a murit. Povestea omului care a plecat desculț din Apărătorii Patriei și a cucerit lumea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
În direct la TV! Fabio Capello a tras singura concluzie posibilă, după moartea lui Mircea Lucescu
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
Adevarul
Apeluri la invocarea Amendamentului 25 al Constituției SUA după ultimele declarații controversate ale lui...
Newsweek
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
Digi FM
Adriana Bahmuțeanu dezvăluie motivul pentru care nu a avut acces la averea lui Silviu Prigoană, după divorț...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...