Avertisment OMS privind centrala nucleară din Iran: „Pericol real” de accident radiologic la Bushehr

Directorul general al Organizația Mondială a Sănătății (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus a avertizat că activitățile militare din apropierea centralei nucleare de la Bushehr, în Iran, reprezintă „un pericol real” și pot avea consecințe grave asupra sănătății publice și mediului.

Într-o postare pe platforma X, șeful OMS a reluat avertismentul transmis de directorul general al Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi.

„Reiau avertismentul directorului general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, că activitatea militară continuă în apropierea centralei de la Bushehr, din Iran, reprezintă un pericol real. Astfel de acțiuni ar putea duce la un accident radiologic grav, cu consecințe serioase și pe termen lung asupra sănătății populației, atât acum, cât și pentru generațiile viitoare, afectând totodată mediul din Iran, din regiune și dincolo de aceasta”, a transmis Tedros Adhanom Ghebreyesus, marți pe X.

Acesta a subliniat că „OMS își reiterează apelul ca toate părțile să aleagă rapid o cale pașnică pentru a ieși din acest conflict în escaladare, pentru a proteja sănătatea publică și a preveni o catastrofă umană și de mediu”.

La rândul ei, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat, într-o postare pe X redistribuită marți de șeful OMS, că în urma analizării unor noi imagini satelitare au fost identificate lovituri militare în apropierea Centralei Nucleare Bushehr (BNPP).

„Pe baza analizei sale independente a noilor imagini satelitare și a cunoștințelor detaliate despre amplasament, AIEA poate confirma impacturi recente ale unor lovituri militare în apropierea Centralei Nucleare Bushehr (BNPP) din Iran, inclusiv una la doar 75 de metri de perimetrul sitului. Centrala în sine nu a fost avariată, arată analiza AIEA a imaginilor din 5 aprilie”, a transmis agenția.

Rafael Mariano Grossi a avertizat că „activitatea militară continuă în apropierea BNPP – o centrală aflată în funcțiune, cu cantități mari de combustibil nuclear – ar putea provoca un accident radiologic sever, cu consecințe dăunătoare pentru oameni și mediu, în Iran și dincolo de acesta”.

„Indiferent de natura țintelor vizate, astfel de atacuri reprezintă un pericol foarte real pentru siguranța nucleară și trebuie să înceteze. O instalație nucleară și zonele din jur nu ar trebui niciodată lovite”, a subliniat directorul general al AIEA, reiterând apelul către toate părțile implicate să respecte cei șapte piloni indispensabili pentru asigurarea siguranței și securității nucleare în timpul unui conflict.

Editor : Ana Petrescu