Avertisment ONU după capturarea lui Maduro de către SUA: „Nu există justificare pentru comiterea unui act de agresiune”

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, și-a exprimat luni îngrijorarea cu privire la o posibilă intensificare a instabilității în Venezuela, după capturarea de către Statele Unite a președintelui țării latino-americane, Nicolás Maduro, relatează Reuters.

Avertisment ONU după capturarea lui Maduro de către SUA

„Sunt profund îngrijorat de posibila intensificare a instabilității în țară, de impactul potențial asupra regiunii și de precedentul pe care l-ar putea crea în modul în care sunt conduse relațiile dintre state”, a declarat Guterres într-un mesaj transmis Consiliului de Securitate de șefa pentru afaceri politice a ONU, Rosemary DiCarlo.

Guterres a cerut tuturor actorilor venezueleni să se angajeze într-un dialog incluziv și democratic, adăugând: „Salut și sunt pregătit să sprijin toate eforturile menite să îi ajute pe venezueleni să găsească o cale pașnică de urmat”.

De asemenea, el și-a exprimat îngrijorarea că operațiunea Statelor Unite de capturare a lui Maduro, desfășurată sâmbătă la Caracas, nu a respectat regulile dreptului internațional.

„Nu există justificare pentru comiterea unui act de agresiune”

Columbia, care a solicitat reuniunea de luni, a condamnat operațiunea SUA drept o încălcare clară a suveranității, independenței politice și integrității teritoriale a Venezuelei.

„Nu există nicio justificare, în nicio circumstanță, pentru utilizarea unilaterală a forței în vederea comiterii unui act de agresiune”, a declarat ambasadoarea Columbiei la ONU, Leonor Zalabata Torres, în fața Consiliului.

Astfel de acțiuni constituie o încălcare gravă a dreptului internațional și a Cartei Națiunilor Unite.

Experți în drept au afirmat că operațiunea SUA a fost ilegală, deoarece nu a avut autorizarea Consiliului de Securitate al ONU, nu a beneficiat de consimțământul Venezuelei și nu a reprezentat un act de autoapărare în fața unui atac armat.

Cu toate acestea, Statele Unite nu pot fi trase la răspundere de Consiliul de Securitate al ONU, organismul însărcinat cu menținerea păcii și securității internaționale. SUA dețin drept de veto, alături de Rusia, China, Marea Britanie și Franța, putând astfel bloca orice acțiune.

Carta fondatoare a ONU prevede că membrii „se vor abține, în relațiile lor internaționale, de la amenințarea sau folosirea forței împotriva integrității teritoriale sau independenței politice a oricărui stat”. În prezent, Organizația Națiunilor Unite are 193 de state membre.

Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a invocat duminică articolul 51 din Carta ONU, care stipulează că nimic „nu va afecta dreptul inerent la autoapărare individuală sau colectivă în cazul în care are loc un atac armat împotriva unui stat membru al Națiunilor Unite”.

Donald Trump a amenințat cu o nouă lovitură dacă Venezuela nu cooperează în deschiderea industriei sale petroliere și în oprirea fluxului de droguri. Trump a amenințat, de asemenea, Columbia și Mexicul și a declarat că guvernul comunist din Cuba „pare că este gata să cadă”.

Editor : Ș.A.