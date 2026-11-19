Întâlnirea dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, programată pentru joi, 19 noiembrie, în China, ar putea avea consecințe importante pentru securitatea Europei și viitorul NATO.

Politologul german Thomas Jäger avertizează că președintele american riscă să facă unele concesii Rusiei care ar putea afecta relațiile transatlantice.

Potrivit expertului, Moscova și Beijingul urmăresc un obiectiv strategic comun: slăbirea legăturilor dintre Statele Unite și Europa și, în cele din urmă, destrămarea Alianței Nord-Atlantice.

Președinții Statelor Unite, Rusiei și Chinei urmează să se întâlnească joi, 19 noiembrie, la Shenzhen, în China, pentru discuții care, potrivit informațiilor anunțate anterior, vor viza dezarmarea nucleară și războiul din Iran. Reuniunea provoacă însă îngrijorări în Europa, în special în legătură cu posibilitatea ca Vladimir Putin să încerce să obțină concesii privind războiul din Ucraina și arhitectura de securitate europeană.

Într-un interviu acordat publicației Focus Online, politologul german Thomas Jäger, profesor de relații internaționale la Universitatea din Köln, explică interesele diferite ale celor trei lideri și avertizează asupra riscurilor pe care întâlnirea le-ar putea reprezenta pentru Europa.

Potrivit analizei sale, inițiativa organizării summitului i-ar aparține lui Vladimir Putin, care încearcă să obțină recunoașterea unor sfere de influență rusești în Europa.

Ce vrea Putin de la Trump: Ucraina și retragerea NATO din Europa de Est

Thomas Jäger consideră că obiectivele liderului de la Kremlin sunt clare: obținerea unor concesii americane privind Ucraina, recunoașterea influenței Rusiei asupra unor state europene și reducerea prezenței militare a NATO în estul continentului.

„Putin vrea într-adevăr să obțină promisiunea că poate construi sfere de influență în Europa. Vrea promisiunea că Ucraina trebuie să capituleze”, a declarat politologul german.

Potrivit expertului, Putin urmărește și retragerea trupelor NATO din Europa de Est, una dintre revendicările formulate de Moscova și înaintea invaziei Ucrainei din februarie 2022.

În opinia lui Jäger, președintele rus încearcă să profite de disponibilitatea lui Donald Trump de a negocia direct cu Moscova, inclusiv prin promisiunea unor viitoare oportunități economice pentru companiile americane.

Ce urmăresc Trump și Xi Jinping

În analiza politologului german, Donald Trump își dorește să apară în fața opiniei publice internaționale drept cel mai puternic lider al lumii și să obțină acorduri economice cu Rusia.

Jäger susține că aceste obiective ar reflecta mai degrabă interesele personale ale președintelui american decât prioritățile strategice ale Statelor Unite.

În relația cu China, Trump ar urmări reducerea tensiunilor comerciale, în condițiile în care Washingtonul depinde de Beijing pentru aprovizionarea cu anumite pământuri rare.

Subiectul va redeveni important în ianuarie, când sunt așteptate noi discuții privind controalele asupra exporturilor acestor materiale esențiale pentru industriile tehnologice și de apărare.

Politologul consideră că Trump ar putea chiar să minimizeze gravitatea unui presupus caz de spionaj care implică producătorul american de cipuri Nvidia, pentru a evita deteriorarea relațiilor cu Beijingul.

În ceea ce îl privește pe Xi Jinping, expertul german susține că liderul chinez a ezitat inițial să participe la summit.

După ce Putin a reușit să obțină acordul lui Trump, un refuz al Beijingului ar fi devenit dificil din punct de vedere diplomatic.

Potrivit lui Jäger, China ar putea considera întâlnirea un succes chiar și în absența unor acorduri concrete, atât timp cât reuniunea se încheie într-o atmosferă cordială, fără deteriorarea relațiilor cu Washingtonul.

Riscul major: Trump ar putea face concesii privind Ucraina

Unul dintre cele mai importante semne de întrebare privește posibilitatea ca Vladimir Putin să aducă în discuție războiul din Ucraina.

Reprezentanții administrației americane au anunțat că acest subiect nu ar trebui să se afle pe agenda summitului.

Thomas Jäger se întreabă însă cum ar reacționa Trump dacă liderul rus ar insista să discute despre Ucraina.

Politologul amintește precedentul întâlnirii dintre Trump și Putin din Alaska, în august 2025.

Potrivit interpretării sale, președintele american a renunțat atunci, după discuțiile cu Putin, la o poziție convenită anterior cu Ucraina și cu aliații europeni, acceptând ideea negocierilor de pace în timp ce luptele continuau.

Jäger avertizează că o asemenea situație s-ar putea repeta la summitul din China.

Deși cei trei lideri nu pot impune Ucrainei un acord de pace în absența reprezentanților Kievului, eventualele concesii americane ar putea slăbi poziția de negociere a Ucrainei și ar putea afecta relațiile Washingtonului cu aliații europeni.

„Sfârșitul NATO”, obiectivul comun atribuit Rusiei și Chinei

În opinia politologului german, cel mai mare risc pentru Europa nu este neapărat semnarea unui acord oficial între cei trei președinți, ci deteriorarea suplimentară a relațiilor dintre Statele Unite și aliații europeni.

Jäger consideră că Rusia și China au un interes strategic comun în diminuarea influenței americane în Europa.

„Separarea Europei de Statele Unite, deteriorarea relațiilor transatlantice, sfârșitul NATO – acesta este un interes comun al lui Xi și Putin”, a declarat expertul pentru Focus Online.

Potrivit acestei interpretări, orice înțelegere între Trump și Putin care ar reduce angajamentele americane de securitate față de Europa ar putea servi intereselor strategice ale ambelor puteri.

Declarațiile lui Jäger reprezintă o evaluare geopolitică a intențiilor celor trei lideri, nu confirmarea existenței unui acord între Moscova și Beijing pentru desființarea NATO.

Summitul din China va reprezenta astfel un test important pentru relațiile dintre Washington și aliații săi europeni, într-un moment în care războiul din Ucraina continuă, iar viitorul arhitecturii de securitate europene rămâne incert.

Editor : Sebastian Eduard