Live TV

„Avertisment solemn”. Armata chineză afirmă că a respins o fregată olandeză în Marea Chinei de Sud

Data publicării:
Royal Netherlands Navy frigate HNLMS De Ruyter
Fregata olandeză De Ruyter. Foto: Profimedia

Armata chineză a anunțat miercuri că a mobilizat mijloace maritime şi aeriene pentru a alunga o fregată olandeză din apele aflate sub controlul său într-o zonă disputată din Marea Chinei de Sud.

Comandamentul chinez „a mobilizat forţe navale şi aeriene şi, în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare, a luat măsurile necesare, inclusiv avertismente verbale şi bruiaje electronice de avertizare, pentru a constrânge nava să se îndepărteze”, a indicat miercuri seară un purtător de cuvânt militar într-un comunicat publicat pe reţelele sociale, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Incidentul în care a fost implicată fregata De Ruyter s-a produs în arhipelagul Paracel, situat la distanţă egală de coastele chineze şi vietnameze şi pe care cele două ţări şi-l dispută. Marina chineză a preluat controlul asupra tuturor insulelor în 1974, în urma unui conflict naval.

Acesta este cel mai recent incident din Marea Chinei de Sud, scena unei lupte de influenţă tot mai tensionate. China revendică o mare parte din insule şi recife, însă alte state riverane, în special Filipine şi Vietnam, au pretenţii concurente.

Armata chineză a vorbit despre o „încălcare gravă” a suveranităţii şi securităţii naţionale din partea fregatei De Ruyter. Aceasta din urmă îşi pusese de mai multe ori în funcţiune elicopterul de la bord, încălcând spaţiul aerian chinez, potrivit comunicatului.

Armata chineză declară că „avertizează solemn partea olandeză care trebuie să înceteze imediat intruziunile şi provocările sale”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avertizare meteo de furtuni.
1
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
Alexander Lukashenko
2
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
Dmitri Medvedev
3
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
4
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și Bolojan. Ce variantă de...
Nicusor Dan
5
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Digi Sport
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ronald Koeman
Lotul Țărilor de Jos la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. 61% dintre jucătorii „Portocalei mecanice” evoluează în Marea Britanie
Dong Guangping, disident chinez
Un disident a fugit din China în Coreea de Sud cu o barcă pneumatică. „Este cu adevărat rezistent şi curajos”
nato trupe tanc militar
NATO își întărește apărarea pe Flancul Estic pentru a trimite rapid forțe în zona baltică, în cazul unui război cu Rusia
(SpotNews) CHINA SHANXI COAL MINE ACCIDENT (CN)
Tuneluri ascunse, uși false: China anchetează tragedia minieră din weekend în care au murit 82 de oameni
China nu are legături cu Rusia
Reacția Chinei după ce Moscova a cerut evacuarea diplomaților și cetățenilor străini din Kiev
Recomandările redacţiei
Portavion
SUA au lansat noi atacuri în Iran, Teheranul susține că a lovit o...
Vladimir Putin indică în timpul unor exerciții militare
Europa se teme că Rusia va extinde războiul dincolo de Ucraina. Ce...
crima targu jiu
Triplă crimă în Târgu Jiu: O femeie și doi bărbați au fost găsiți...
ministrul educatiei
Mihai Dimian anunță că își va dona salariul de ministru, după...
Ultimele știri
Donald Trump anunţă că îl susţine pe prim-ministrul prooccidental Nikol Paşinian la alegerile din 7 iunie
Marco Rubio anunță că SUA „nu vor lăsa Ebola să intre în țară”
Anchetă penală pe numele lui E. Jean Carroll, cea care l-a acuzat pe Trump de agresiune sexuală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Gestul inimos pe care Ion Țiriac vrea să-l facă pentru Nadia Comăneci, dar este refuzat de stat: ”Zic că...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Incredibil ce a făcut Cristi Borcea înaintea unui derby Dinamo – Steaua: „A adus preotul în vestiar și i-a...
Adevărul
Cum ne transformă TikTok frica în voturi. De ce este România un caz aparte. Interviu cu Justin Poncet...
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord în timp record: oferta de 80 de milioane de euro a Barcelonei a fost acceptată și se dă prima mare...
Pro FM
Paris Jackson, despre relația cu tatăl ei, celebrul Michael Jackson: "Nu e treaba nimănui. El a fost cel mai...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Cum arătau verile austere din România anilor ’80. „Cumva, românii par să se adapteze. Nu știu cum. Nimeni nu...
Newsweek
Informații noi despre Mica Recalculare a pensiei și trecerea la PLV continuă? Ce trebuie să știe pensionarii
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
O studentă curajoasă, ședință foto de absolvire cu doi aligatori: “Nu sunt monștri sângeroși. Ar prefera să...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...