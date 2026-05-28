„Avertisment solemn”. Armata chineză afirmă că a respins o fregată olandeză în Marea Chinei de Sud

Armata chineză a anunțat miercuri că a mobilizat mijloace maritime şi aeriene pentru a alunga o fregată olandeză din apele aflate sub controlul său într-o zonă disputată din Marea Chinei de Sud.

Comandamentul chinez „a mobilizat forţe navale şi aeriene şi, în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare, a luat măsurile necesare, inclusiv avertismente verbale şi bruiaje electronice de avertizare, pentru a constrânge nava să se îndepărteze”, a indicat miercuri seară un purtător de cuvânt militar într-un comunicat publicat pe reţelele sociale, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Incidentul în care a fost implicată fregata De Ruyter s-a produs în arhipelagul Paracel, situat la distanţă egală de coastele chineze şi vietnameze şi pe care cele două ţări şi-l dispută. Marina chineză a preluat controlul asupra tuturor insulelor în 1974, în urma unui conflict naval.

Acesta este cel mai recent incident din Marea Chinei de Sud, scena unei lupte de influenţă tot mai tensionate. China revendică o mare parte din insule şi recife, însă alte state riverane, în special Filipine şi Vietnam, au pretenţii concurente.

Armata chineză a vorbit despre o „încălcare gravă” a suveranităţii şi securităţii naţionale din partea fregatei De Ruyter. Aceasta din urmă îşi pusese de mai multe ori în funcţiune elicopterul de la bord, încălcând spaţiul aerian chinez, potrivit comunicatului.

Armata chineză declară că „avertizează solemn partea olandeză care trebuie să înceteze imediat intruziunile şi provocările sale”.

Editor : B.P.