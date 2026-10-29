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Avertismentul Anthropic: Daunele provocate de AI ar putea fi mai mari decât pot plăti companiile de asigurări

Data publicării:
Inteligența artificială
Foto: Profimedia
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Compania americană Anthropic avertizează, în documentele depuse pentru listarea la bursă, că eventualele daune provocate de sistemele sale de inteligenţă artificială ar putea fi atât de mari încât nici întreaga industrie mondială a asigurărilor să nu dispună de resursele necesare pentru a le acoperi, relatează CNBC, citată de News.ro.

În documentaţia IPO, Anthropic enumeră riscuri precum furtul proprietăţii intelectuale, incidentele de securitate, pierderea datelor şi comportamentul neprevăzut al sistemelor AI. Compania recunoaşte că poliţele existente ar putea fi insuficiente pentru acoperirea răspunderii juridice rezultate din asemenea incidente, iar unele riscuri ar putea fi imposibil de asigurat în condiţii comerciale rezonabile.

Problema afectează însă întreaga economie, pe măsură ce inteligenţa artificială este integrată în activităţile companiilor. În prezent, asigurările cibernetice pot acoperi anumite incidente asociate AI, precum breşele de securitate, încălcarea confidenţialităţii datelor, întreruperile sistemelor informatice sau fraudele financiare realizate prin falsificarea identităţii.

Aceste poliţe exclud însă, de regulă, vătămările corporale şi daunele fizice. Dennis Hendrickson, reprezentant al unei firme americane de brokeraj în asigurări, consideră că aceasta reprezintă una dintre cele mai importante lacune ale sistemului actual, deoarece asigurările cibernetice au fost concepute pentru pierderi de date şi financiare, nu pentru incidente care afectează direct siguranţa oamenilor.

Potrivit Alissei Lugo, analist la Gartner, numărul cazurilor la nivel mondial în care inteligenţa artificială ar fi avut un anumit rol într-un deces ar putea depăşi 2.000 până la sfârşitul anului 2026. Estimarea include situaţii în care AI a contribuit într-o anumită măsură la producerea unui deces, nu doar cazuri în care tehnologia a fost cauza directă.

Reprezentanţii Zurich North America afirmă că asigurătorii întâmpină dificultăţi în evaluarea acestor riscuri, deoarece tehnologia evoluează rapid, iar companiile nu pot identifica întotdeauna toate activităţile în care angajaţii utilizează instrumente AI. Lipsa unor mecanisme adecvate de supraveghere ar putea determina introducerea unor excluderi suplimentare din poliţele de asigurare.

Experţii sunt împărţiţi în privinţa soluţiei. Unii consideră necesară dezvoltarea unor poliţe dedicate inteligenţei artificiale, cu prime calculate separat şi limite stricte de despăgubire. Alţii susţin că riscurile AI ar trebui integrate în asigurările existente, inclusiv cele cibernetice, de răspundere civilă şi profesionale.

Jaymin Kim, specialist în tehnologii emergente la Marsh, afirmă că inteligenţa artificială nu reprezintă în sine o categorie distinctă de risc, ci o tehnologie prin care se pot produce prejudicii deja cunoscute. Separarea completă a acestor incidente de celelalte riscuri ar putea complica semnificativ administrarea poliţelor.

În schimb, Vikram Desai, specialist în securitate cibernetică la Accenture, compară situaţia actuală cu începuturile pieţei asigurărilor cibernetice, când companiile de asigurări au început treptat să excludă anumite riscuri din contractele generale şi să le acopere prin produse separate.

Potrivit specialiştilor consultaţi de CNBC, asigurătorii ar putea ajunge să impună propriile standarde privind utilizarea şi supravegherea inteligenţei artificiale, înainte ca autorităţile să adopte reglementări cuprinzătoare. Pentru companii, aceasta ar putea însemna costuri mai mari, condiţii contractuale mai stricte şi riscul de a rămâne fără acoperire financiară în cazul unor incidente grave.

 

Editor : M.B.

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