Avertismentul Băncii Angliei: „Bula AI” s-ar putea sparge. Prețurile mari sunt alimentate de datorii de trilioane de dolari

Banca Angliei a avertizat asupra unei „corecții bruște”, adică a unei scăderi a valorii marilor companii din domeniul tehnologiei. Nu este prima instituție care exprimă temeri legate de o bulă a inteligenței artificiale, potrivit BBC.

Prețurile acțiunilor din Marea Britanie sunt aproape de „cele mai tensionate” niveluri de la criza financiară globală din 2008, în timp ce evaluările acțiunilor din SUA amintesc de cele de dinaintea exploziei bulei dotcom, care a provocat scăderi ale burselor la începutul anilor 2000, avertizează instituția.

Raportul băncii centrale a Angliei privind stabilitatea financiară a avertizat că evaluările sunt „foarte tensionate” pentru companiile axate pe AI.

În raportul său, banca a anunțat, de asemenea, planuri de reducere a capitalului pe care băncile comerciale trebuie să îl dețină în încercarea de a stimula creditarea și creșterea economică.

Este prima reducere a capitalului pe care creditorii trebuie să îl dețină de la criza financiară din 2008 și vine după testele de stres care au arătat că ar putea rezista unui scenariu de criză cu dublarea șomajului, scăderea drastică a prețurilor locuințelor și contracția economiei cu 5%.

Banca Angliei a declarat că creșterea sectorului AI în următorii cinci ani va fi alimentată de datorii de trilioane de dolari, ceea ce va crește riscurile la adresa stabilității financiare, în cazul în care valoarea companiilor scade.

Raportul băncii citează cifre din industrie care previzionează că cheltuielile pentru infrastructura de inteligență artificială ar putea depăși 5 trilioane de dolari și a spus că o mare parte din acestea vor fi finanțate chiar de firmele de inteligență artificială, dar aproximativ jumătate vor proveni din surse externe, în mare parte prin datorii.

„Legăturile mai profunde dintre firmele de AI și piețele de credit și interconexiunile tot mai mari dintre aceste firme înseamnă că, în cazul unei corecții a prețurilor activelor, pierderile la creditare ar putea crește riscurile pentru stabilitatea financiară”, a precizat documentul.

Banca Angliei este ultima instituție care trage un semnal de alarmă cu privire la o potențială prăbușire a valorii firmelor de inteligență artificială, care amintește de incidente anterioare, cum ar fi bula dotcom.

Jamie Dimon, directorul executiv al băncii americane JP Morgan, a declarat pentru BBC în octombrie că este „mult mai îngrijorat decât alții” de riscul unei scăderi serioase a pieței în următorii ani.

Fondul Monetar Internațional și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică au avertizat, de asemenea, cu privire la corecțiile prețurilor.

Bula dotcom se referă la o perioadă de la sfârșitul anilor 1990, în care valorile celor mai mari companii de internet au crescut sub influența unui val de optimism pentru ceea ce era atunci o tehnologie nouă, înainte de explozia bulei la începutul anilor 2000, când prețul acțiunilor acelor companii a scăzut.

Acest lucru a dus la falimentul unor companii, rezultând pierderi de locuri de muncă.

O scădere a prețurilor acțiunilor poate afecta, de asemenea, valoarea economiilor oamenilor, inclusiv a fondurilor de pensii.

Editor : M.B.