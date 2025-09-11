Live TV

Avertismentul comandantului Forțelor Armate ale Ucrainei: Rusia extinde raza de acțiune a dronelor sale

Șeful forțelor militare ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski. Foto: Profimedia Images

Oleksandr Sîrski, comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei, a subliniat importanța dezvoltării de noi tehnologii și tactici pentru utilizarea sistemelor fără pilot, întrucât Rusia copiază tehnologiile ucrainene de succes și extinde raza de acțiune a dronelor sale.

Generalul Oleksandr Sîrski, în urma unei reuniuni lunare privind dezvoltarea Forțelor Sistemelor Fără Pilot

„Raportul serviciilor de informații. Inamicul continuă să se adapteze și, ca de obicei, să copieze tehnologiile noastre de succes, în special în domeniul dronelor interceptor. Ne confruntăm cu o cursă tehnologică directă, în care avantajul va aparține celor care nu se limitează la modernizare, ci și la progres. Sarcina noastră este îmbunătățirea constantă a soluțiilor existente și crearea de noi tehnologii și tactici pentru utilizarea sistemelor fără pilot.”

Comandantul suprem a menționat, de asemenea, că rușii măresc raza de acțiune a UAV-urilor lor. Acest lucru necesită consolidarea unităților ucrainene de război electronic. Sîrski a spus că capacitățile sunt extinse, iar rezultatele sunt deja vizibile – în august, numărul dronelor rusești bruiate de aceste sisteme a crescut.

Generalul a raportat, de asemenea, că în luna august, dronele ucrainene au lovit peste 60.000 de ținte rusești. Dronele kamikaze și bombardierele de atac rămân în frunte, reprezentând cea mai mare parte a echipamentelor și forței de muncă rusești distruse.

