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Avertismentul Coreei de Sud privind propunerea pe care Xi Jinping i-a făcut-o liderului nord-coreean Kim Jong Un

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Xi Jinping și Kim Jong Un
Xi Jinping și Kim Jong Un. Foto: Profimedia Images

Coreea de Sud a avertizat, miercuri, că propunerea preşedintelui chinez Xi Jinping de a extinde schimburile militare cu Coreea de Nord nu are precedente publice, după ce liderul chinez a prezentat ideea în timpul primei vizite la Phenian din ultimii şapte ani, informează EFE, potrivit Agerpres.

„A fost primul caz cunoscut în care subiectul este menţionat public”, a afirmat pentru EFE Ministerul Unificării din Coreea de Sud, după declaraţiile preşedintelui Xi Jinping în timpul întâlnirii cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, publicate luni de agenţia chineză de ştiri Xinhua.

Preşedintele Xi Jinping a afirmat că Beijingul şi Phenianul ar trebui să îşi „intensifice schimburile în chestiuni militare”, pe lângă alte domenii, precum diplomaţia sau aplicarea legii, potrivit agenţiei Xinhua.

Deşi au acoperit pe larg vizita de stat a preşedintelui Xi Jinping, care s-a încheiat marţi, mass-media de stat nord-coreene nu au făcut nicio menţiune despre propunerea de cooperare militară.

Agenţia nord-coreeană KCNA a publicat miercuri o scrisoare de mulţumire a lui Xi adresată lui Kim, în care preşedintele chinez menţionează că s-a ajuns la „o serie de consensuri importante”, fără a specifica domeniul apărării.

Prezenţa ministrului chinez al apărării Dong Jun în cadrul delegaţiei care l-a însoţit pe Xi Jinping ar putea fi un alt semnal al intenţiilor Beijingului, având în vedere că, în vizita anterioară a liderului chinez din 2019, titularul apărării nu a făcut parte din delegaţie, potrivit declaraţiilor unor oficiali ai Ministerului Unificării citaţi de agenţia de presă sud-coreeană Yonhap.

Vizita preşedintelui Chinei în Coreea de Nord a reafirmat intenţiile celor două ţări de a-şi extinde cooperarea.

O vizită interpretată ca o încercare a Beijingului de a-şi reafirma influenţa asupra Phenianului în contextul legăturilor tot mai strânse ale Coreei de Nord cu Rusia şi în timpul căreia nu s-a făcut nicio menţiune publică despre tema denuclearizării, notează EFE.

Editor : C.L.B.

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