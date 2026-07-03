Avertismentul Estoniei: „O Europă în care Rusia își atinge obiectivele ar fi mult mai costisitoare decât sprijinirea Ucrainei”

UE trebuie să depună mai multe eforturi pentru a-și finanța propria securitate și să intensifice sprijinul acordat Ucrainei, a declarat prim-ministrul Estoniei, în contextul reuniunii liderilor țărilor baltice de la Berlin, organizată pentru a discuta amenințările cu care se confruntă Uniunea, relatează Politico.

Înaintea întâlnirii de vineri cu cancelarul german Friedrich Merz, Kristen Michal a declarat pentru sursa citată: „Întrebarea nu mai este dacă Europa ar trebui să facă mai mult pentru propria sa securitate. Întrebarea este cât de repede putem obține rezultate. O Europă mai puternică înseamnă un NATO mai puternic”.

UE se află în mijlocul unei dezbateri privind bugetul său pe șapte ani, care urmează să intre în vigoare în 2028 și care a fost conceput pentru a stimula cheltuielile în domeniul apărării și securității. Cu toate acestea, dezacordurile dintre capitalele statelor membre cu privire la nivelul cheltuielilor în alte domenii riscă să întârzie ajungerea la un acord.

Potrivit lui Michal, capitalele ar trebui să acorde o atenție sporită costului pe care îl implică eșecul descurajării lui Vladimir Putin din Rusia, deoarece „răspunsul nu se măsoară doar în bugetele de apărare, ci și în vieți pierdute, securitate slăbită, economii afectate și prețul restabilirii păcii. A investi astăzi în descurajare este mult mai puțin costisitor decât a plăti mâine pentru consecințele agresiunii”.

„Sprijinul acordat Ucrainei contribuie deja la consolidarea securității Europei”, a continuat el, adăugând că „o Europă în care Rusia își atinge obiectivele ar fi mult mai costisitoare decât sprijinirea Ucrainei pentru a reuși astăzi”.

Liderii UE vor aborda chestiunile legate de cheltuielile pentru apărare și de bugetul blocului în cadrul a nu mai puțin de trei summituri care vor avea loc în a doua jumătate a acestui an, inclusiv o reuniune a Consiliului European din noiembrie, care se preconizează că va dura două zile, pentru a negocia punctele controversate.

Estonia investește peste 5% din PIB în apărare și a îndemnat aliații din NATO să facă același lucru cât mai curând posibil. Toți, cu excepția Spaniei, s-au angajat să atingă acest obiectiv până în 2035, iar țările europene sunt dornice să demonstreze că își asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea continentului, în perspectiva summitului cu președintele SUA, Donald Trump, care va avea loc la Ankara săptămâna viitoare.

„Numai anul trecut, aliații europeni și Canada și-au majorat cheltuielile pentru apărare cu 20 la sută — cu peste 139 de miliarde de dolari față de anul precedent”, a declarat Michal. „Nu am făcut aceste investiții din proprie inițiativă. Rusia ne-a obligat să le facem”.

Întâlnirea dintre Merz și liderii Estoniei, Letoniei și Lituaniei are loc în contextul în care statele de la frontiera UE se pregătesc pentru summitul NATO, care va începe pe 7 iulie. Aliații speră să-și îmbunătățească relațiile cu Trump după ce acesta a criticat ezitarea lor de a se implica în războiul cu Iranul, în timp ce Washingtonul analizează planuri pentru posibile reduceri suplimentare ale efectivelor militare.

Țările vor sublinia suma suplimentară de 139 de miliarde de dolari pe care membrii NATO, cu excepția Statelor Unite, au cheltuit-o anul acesta pentru apărare, comparativ cu anul precedent, și, potrivit unei persoane familiarizate cu planificarea, vor anunța contracte de achiziții noi în valoare de „zeci de miliarde”.

„Mesajul transmis de la Ankara trebuie să fie clar: Europa este pregătită să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria sa securitate, menținând în același timp Alianța transatlantică puternică”, a declarat Michal. „Un pilon european mai puternic consolidează NATO — iar acest lucru este în beneficiul tuturor aliaților”.

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Editor : A.M.G.