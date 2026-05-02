Avertismentul lansat de șeful celui mai mare producător american de petrol: „Piaţa nu a resimţit încă impactul războiului cu Iranul”

Sonde petroliere. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Directorul general al Exxon Mobil, Darren Woods, avertizează că piaţa petrolului nu reflectă încă pe deplin impactul major al perturbărilor de aprovizionare generate de războiul cu Iranul şi închiderea Strâmtoarea Ormuz, transmite CNBC.

Woods a explicat că efectele crizei au fost temporar atenuate de petrolierele deja încărcate şi aflate în tranzit, precum şi de utilizarea rezervelor strategice şi a stocurilor comerciale. Aceste surse suplimentare de ofertă vor fi însă epuizate pe măsură ce conflictul continuă, ceea ce va pune presiune suplimentară pe preţuri.

”Este evident că, având în vedere perturbarea fără precedent a ofertei globale de petrol şi gaze, piaţa nu a văzut încă întregul impact. Vor urma creşteri dacă strâmtoarea rămâne închisă.”, a declarat şeful Exxon, citat de News.ro.

În prezent, volatilitatea este ridicată: cotaţiile urcă pe fondul temerilor de escaladare şi scad rapid atunci când apar speranţe de pace. Cotaţiile petrolului american au coborât cu aproximativ 3%, închizând la 101,94 dolari pe baril, în timp ce referinţa internaţională Brent crude oil a pierdut aproape 2%, ajungând la 108,17 dolari pe baril.

Potrivit lui Woods, fluxurile de petrol din Golful Persic ar putea reveni la normal la una-două luni după redeschiderea rutei maritime, deoarece este nevoie de timp pentru repoziţionarea navelor şi pentru eliminarea blocajelor din lanţul de aprovizionare.

În paralel, guvernele şi companiile vor trebui să refacă rezervele strategice şi stocurile comerciale, ceea ce va genera cerere suplimentară şi va susţine creşterea preţurilor.

Compania estimează că producţia sa din Orientul Mijlociu ar putea scădea cu aproximativ 750.000 de barili pe zi faţă de 2025 dacă blocajul persistă, iar aproximativ 15% din producţia totală este deja afectată de situaţie.

Top Citite
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
1
Parlamentarii PACE, după ce au primit mesajul Oanei Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
2
Simion spune în ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de...
WhatsApp Image 2026-05-01 at 11.12.17
3
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
Screenshot 2026-04-30 195551
4
Valeriu Iftime (PNL): „Moțiunea nu va trece. Ne gândim cum să construim un nou Guvern cu...
zelenski, trump și vance in biroul oval
5
Volodimir Zelenski: Dacă J.D. Vance este mândru că nu ne ajută, înseamnă că îi ajută pe...
Radu Naum a rămas fără cuvinte când a aflat ce a mâncat Ilie Dumitrescu de 1 Mai: ”Mai bine nu ziceai! Îi jignești pe oameni”
Digi Sport
Radu Naum a rămas fără cuvinte când a aflat ce a mâncat Ilie Dumitrescu de 1 Mai: ”Mai bine nu ziceai! Îi jignești pe oameni”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pompa de alimentare cu combustibil
Noi scumpiri la pompă: prețurile la carburanți au urcat pentru a patra zi la rând. Avertismentul specialiștilor
Ahmad Vahidi, comandant-șef al Gardienilor Revoluției din Iran
Regimul din Iran se schimbă, dar nu așa cum și-ar dori Trump. De ce noul șef al Gardienilor Revoluției este o problemă pentru SUA
Donald Trump.
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost dureros să ajungem la concluzia asta”
President Donald Trump Delivers Joint Address To Congress in Washington
Trump a informat Congresul că războiul cu Iranul s-a încheiat. Motivele din spatele deciziei
trupe speciale ucrainene din unitatea Timur
Cum au reușit serviciile secrete ucrainene să decimeze trupele speciale ale lui Kadîrov. Detalii din operațiunea spectaculoasă
Recomandările redacţiei
Avioane F-16
O dronă rusească a pătruns în spaţiul aerian al României. MApN a...
Baza Ramstein
SUA retrag 5.000 de militari din Germania. Anunțul Pentagonului
U.S. President Donald Trump attends a cabinet meeting, at the White House in Washington, D.C.,
Trump susține că nu are nevoie de acordul Congresului pentru războiul...
jd vance trump zelenski
Cum și-a pierdut Zelenski răbdarea cu Trump și ce înseamnă asta...
Ultimele știri
Un autobuz STB și un tramvai s-au ciocnit la Piața Sudului, din București. Un pasager a fost rănit
ANM anunță frig, ploi și vânt puternic în toată țara. De când se încălzește vremea
Campanie împotriva lui Jeff Bezos în New York: Orașul, împânzit cu afișe care cer boicotarea Met Gala 2026 după implicarea sa
Citește mai multe
