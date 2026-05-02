Avertismentul lansat de șeful celui mai mare producător american de petrol: „Piaţa nu a resimţit încă impactul războiului cu Iranul”

Directorul general al Exxon Mobil, Darren Woods, avertizează că piaţa petrolului nu reflectă încă pe deplin impactul major al perturbărilor de aprovizionare generate de războiul cu Iranul şi închiderea Strâmtoarea Ormuz, transmite CNBC.

Woods a explicat că efectele crizei au fost temporar atenuate de petrolierele deja încărcate şi aflate în tranzit, precum şi de utilizarea rezervelor strategice şi a stocurilor comerciale. Aceste surse suplimentare de ofertă vor fi însă epuizate pe măsură ce conflictul continuă, ceea ce va pune presiune suplimentară pe preţuri.

”Este evident că, având în vedere perturbarea fără precedent a ofertei globale de petrol şi gaze, piaţa nu a văzut încă întregul impact. Vor urma creşteri dacă strâmtoarea rămâne închisă.”, a declarat şeful Exxon, citat de News.ro.

În prezent, volatilitatea este ridicată: cotaţiile urcă pe fondul temerilor de escaladare şi scad rapid atunci când apar speranţe de pace. Cotaţiile petrolului american au coborât cu aproximativ 3%, închizând la 101,94 dolari pe baril, în timp ce referinţa internaţională Brent crude oil a pierdut aproape 2%, ajungând la 108,17 dolari pe baril.

Potrivit lui Woods, fluxurile de petrol din Golful Persic ar putea reveni la normal la una-două luni după redeschiderea rutei maritime, deoarece este nevoie de timp pentru repoziţionarea navelor şi pentru eliminarea blocajelor din lanţul de aprovizionare.

În paralel, guvernele şi companiile vor trebui să refacă rezervele strategice şi stocurile comerciale, ceea ce va genera cerere suplimentară şi va susţine creşterea preţurilor.

Compania estimează că producţia sa din Orientul Mijlociu ar putea scădea cu aproximativ 750.000 de barili pe zi faţă de 2025 dacă blocajul persistă, iar aproximativ 15% din producţia totală este deja afectată de situaţie.

