Avertismentul lansat de un general leton: Rusia ar putea invada țările membre NATO până la sfârșitul anului 2028

Rusia a dobândit un avantaj în domeniul războiului cu drone față de țările NATO și ar putea încerca să profite de o „fereastră de oportunitate” până la sfârșitul anului 2028 pentru a invada statele baltice, a avertizat șeful armatei letone, relatează Financial Times.

Generalul Kaspars Pudans, comandantul forțelor armate letone, a declarat pentru sursa citată că avantajul Moscovei nu constă în faptul că dispune de o tehnologie mai performantă, ci în capacitatea sa de a produce drone la scară largă și de a le adapta rapid în timp de război.

„Avantajul lor constă în scalabilitatea dronelor”, a spus Pudans. „Acestea sunt capabile să reaprovizioneze rapid stocurile, asigurând un număr mare de unități la scară largă”.

Orice conflict direct între Moscova și NATO ar putea izbucni în cele trei state baltice, considerate greu de apărat având în vedere proximitatea Rusiei și ritmul lent cu care Alianța își consolidează apărarea flancului estic.

Generalul leton a avertizat că Rusia ar putea profita de ritmul lent al reînarmării europene, având în vedere că majoritatea programelor de modernizare a armatei nu se preconizează că vor da roade decât în jurul anului 2029.

„Dacă aș fi la Kremlin, aș spune că, dacă vrem să facem ceva, ar trebui să o facem până la sfârșitul anului 2028”, a declarat Pudans.

Anul trecut, aliații NATO au convenit să majoreze cheltuielile legate de apărare la 5 % din PIB până în 2035. Obiectivul include 3,5 % din PIB pentru cheltuielile militare de bază și 1,5 % pentru infrastructura care ar putea fi utilizată în caz de război, inclusiv poduri și căi ferate.

Alți oficiali din regiune au început să-și facă griji cu privire la posibilitatea ca Rusia să lanseze un atac mai devreme decât se credea inițial și să testeze rezistența statelor baltice sau a altor țări membre NATO aflate în prima linie.

„Dacă ai fi [președintele rus Vladimir] Putin, ar putea exista câteva motive pentru a încerca ceva mai devreme. Unul dintre ele este faptul că [președintele american Donald] Trump mai are doar doi ani de mandat, iar tu nu știi dacă succesorul său va fi la fel de cooperant. Al doilea motiv este că toate țările europene își majorează cheltuielile pentru apărare, așa că ar fi logic să acționăm înainte de acea dată”, a declarat un înalt oficial din domeniul apărării al unui stat membru NATO situat în prima linie.

O invazie rusă ar folosi în mare parte aceleași tactici și tehnologii ca în războiul din Ucraina. Atât forțele ruse, cât și cele ucrainene utilizează zilnic mii de drone, de la drone de atac ieftine până la sisteme autonome cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească ținte aflate la sute de kilometri în spatele liniei frontului.

Deși Ucraina s-a dovedit pricepută în războiul cu drone, forțele NATO dispun de mult mai puține drone și au mai puțină experiență în utilizarea acestora pe câmpul de luptă. Într-un exercițiu al Armatei Britanice care a simulat un război în Estonia luna trecută, comandanții au estimat că vor rămâne fără drone în mai puțin de o săptămână.

Pudans a afirmat că forțele ruse au obținut un avantaj decisiv grație experimentelor continue desfășurate pe câmpul de luptă din Ucraina, ceea ce le-a permis să testeze și să perfecționeze noi tehnologii.

„Atât Ucraina, cât și Rusia au un simț al urgenței diferit”, a spus el. „Ele inovează și dezvoltă soluții noi într-un ritm mai rapid și le testează pe câmpul de luptă”.

În timp ce unii lideri militari occidentali sunt încrezători că nu vor ajunge să se angajeze într-un război de uzură static și de lungă durată, precum campania din Ucraina, Pudans a declarat: „Nu cred că Rusia sau Ucraina și-au dorit de la început să se lupte în felul acesta”.

Scepticismul său este împărtășit și de alți lideri militari occidentali. Într-o prelegere susținută la începutul acestei luni la Royal United Services Institute din Londra, generalul Christopher Donahue, comandantul Armatei SUA în Europa și Africa, a comparat un război viitor cu cele recente din Irak, în care SUA au petrecut luni întregi concentrându-și forțele în prealabil și au folosit arme de precizie costisitoare.

„În contextul actual, așa cum se desfășoară lucrurile, asta nu ar funcționa”, a spus Donahue. „Nu vom putea face față unui adversar care folosește această nouă formă de forță de masă dacă nu ne adaptăm”.

Deși NATO rămâne mai puternică din punct de vedere convențional față de Rusia, în special în ceea ce privește puterea aeriană, Pudans a avertizat că alianța se confruntă în continuare cu dificultăți în ceea ce privește creșterea cheltuielilor pentru apărare, consolidarea capacității industriale și desfășurarea de noi capacități de-a lungul flancului său estic.

Oficialii europeni sunt de mult timp îngrijorați de vulnerabilitatea Letoniei, având în vedere numărul mare de vorbitori de limbă rusă din estul țării. Fiecare dintre cele trei state găzduiește brigăzi multinaționale ale NATO. Brigada din Letonia este condusă de Canada, în timp ce cea din Lituania vecină este condusă de Germania, iar cea din Estonia de Regatul Unit.

Temerile legate de vulnerabilitate s-au accentuat după ce guvernul Letoniei a căzut din cauza incapacității sale de a împiedica prăbușirea unor drone ucrainene rătăcite asupra unei instalații petroliere din regiunile sale estice. O nouă coaliție din patru partide și-a început activitatea joi la Riga, în perspectiva alegerilor parlamentare din octombrie.

Pudans a subliniat că, în prezent, Rusia nu dispune de forțele necesare pentru o invazie la scară largă, având în vedere conflictul din Ucraina, dar a afirmat că Moscova ar putea reprezenta rapid o amenințare mai mare în cazul în care războiul de acolo s-ar încheia.

El a făcut distincția între posibilitatea unor atacuri hibride imediate — inclusiv sabotaj, atacuri cibernetice sau campanii de dezinformare — și un viitor atac militar convențional.

„Trăim cu convingerea că o formă sau alta de agresiune s-ar putea produce chiar în această seară”, a spus el.

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Editor : A.M.G.