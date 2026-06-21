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Avertismentul lui Donald Tusk privind disputa istorică cu Ucraina: „Este o greșeală strategică”

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Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk, premierul Poloniei Foto: Profimedia Images
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Conflictul dintre politicienii din Polonia şi Ucraina reprezintă o greşeală strategică şi va afecta ambele părţi, a notat, duminică, pe X, prim-ministrul polonez Donald Tusk, în încercarea de a calma o dispută declanşată de o controversă istorică, relatează Reuters.

Vineri, preşedintele polonez Karol Nawrocki i-a retras preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski cea mai înaltă distincţie a ţării, ceea ce i-a determinat pe trei foşti preşedinţi ucraineni şi pe alţi înalţi oficiali să returneze Poloniei distincţiile de stat primite.

Nawrocki a decis să revoce Ordinul Vulturului Alb după ce Zelenski a stârnit furia multora din Polonia prin redenumirea unei unităţi a armatei ucrainene după Armata Insurgentă Ucraineană, naţionalişti care au masacrat polonezi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

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Pro-europeanul Tusk a fost reales în funcţia de prim-ministru în 2023, după ce a condus o coaliţie care a învins partidul naţionalist „Legea şi Justiţia”, cu care Nawrocki este aliniat.

„Implicarea într-un conflict între politicienii din Polonia şi Ucraina este o greşeală strategică şi va afecta ambele părţi: din punct de vedere economic, geopolitic şi al reputaţiei. Iar în politică, după cum ştim, o greşeală este mai gravă decât o infracţiune”, a scris Tusk.

„În discuţiile cu partenerii mei europeni, mă străduiesc să reduc la minimum pierderile şi să diminuez tensiunile. Nu este o sarcină uşoară”, a adăugat el într-o postare pe X.

Editor : C.S.

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