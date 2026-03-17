Live TV

Avertismentul lui Șoigu, după ce Ucraina și-a crescut producţia de drone: Nicio regiune a Rusiei nu este în siguranţă

Data publicării:
Președintele rus Vladimir Putin și Serghei Șoigu, Secretarul Consiliului de securitate a Rusiei. Foto: Profimedia Images

Secretarul Consiliului Securităţii al Rusiei, Serghei Şoigu, a avertizat marţi că ritmul şi dezvoltarea producţiei de drone ucrainene înseamnă că nicio regiune rusă nu este în siguranţă împotriva atacurilor, relatează Reuters.

Şoigu a declarat, în cadrul unei reuniuni la nivel înalt în oraşul Ekaterinburg din Urali, că numărul atacurilor de sabotaj ucrainene împotriva Rusiei a crescut cu 40% în 2025, ajungând la 1.830 de incidente.

„Ritmul de dezvoltare a sistemelor de armament, în principal a sistemelor de drone fără pilot şi complexitatea metodelor utilizate pentru desfăşurarea acestora sunt de aşa natură încât nicio regiune a Rusiei nu se poate simţi în siguranţă”, a declarat Şoigu, citat de agenţia de ştiri Tass.

Primarul Moscovei a declarat luni că sistemele de apărare aeriană au dejucat cea mai mare tentativă de atac asupra capitalei ruse din ultimul an, doborând 250 de drone ucrainene în weekend. Ministerul Apărării rus a raportat marţi că 421 de drone ucrainene au fost doborâte în ultimele 24 de ore.

Rusia a bombardat ţinte ucrainene cu ajutorul artileriei, dronelor şi atacurilor aeriene, în timp ce Ucraina a atacat în profunzime pe teritoriul Rusiei cu grupuri de sabotaj şi drone, ucigând generali ruşi şi atacând rafinării şi conducte de petrol.

Şoigu a declarat, totodată, că o reţea de agenţii de informaţii din 56 de ţări operează împotriva Rusiei pentru a facilita ceea ce el a numit atacuri „teroriste şi de sabotaj", fără a preciza despre ce agenţii este vorba.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
Digi Sport
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Avertisment internațional: Navele nu sunt complet în siguranță în Strâmtoarea Ormuz, chiar și cu escortă
BNR: Datoria externă a României a crescut la 229 de miliarde de euro în ianuarie. Ce arată datele despre capacitatea de plată a țării
Suma uriașă pe care i-ar fi plătit-o Putin lui Kim Jong Un pentru soldați și muniția primită din Coreea de Nord (raport)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă puternică începând cu 17 martie 2026. Încep să creadă mai mult în drumul...
Cancan
Se întorc temperaturile negative în București. Pe ce dată se strică vremea, potrivit meteorologilor...
Fanatik.ro
Alegeri FRF 2026. Cine candidează la președinția Federației Române de Fotbal și cum se votează
editiadedimineata.ro
Pericolele rețelelor sociale sunt atribuite responsabilității personale și nu marilor companii de tehnologie
Fanatik.ro
Dan Petrescu, operat de urgență: „Destul de complicat!”. Ultimele detalii despre starea antrenorului. Exclusiv
Adevărul
„România a făcut pentru SUA mai mult decât orice alt stat NATO”. Planul ascuns al președintelui Trump și de...
Playtech
Cum este corect: rețele de socializare sau rețele sociale? Mulți folosesc greșit termenul
Digi FM
Prințul William, poză nemaivăzută din colecția personală, alături de mama lui. El avea doi ani, prințesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Vladimir Putin a reacționat imediat, după ce rușii s-au întors acasă
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
„Nici măcar nu ne-au văzut dronele”. Cum au învins ucrainenii forțele NATO, în timpul unor exerciții militare...
Newsweek
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
Digi FM
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Pericol ascuns în grădini și parcuri. Planta de primăvară care poate intoxica pisicile și câinii
Film Now
Glumă sau înțepătură? Jane Fonda, după ce Barbra Streisand l-a omagiat pe Robert Redford la Oscar 2026: Eu...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026