Avertismentul lui Volodimir Zelenski privind întâlnirea dintre Trump și Putin: „Rusia refuză să oprească uciderile”

Data publicării:
zelesnki
Volodimir Zelenski / Sursa foto: Profimedia Images

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia nu va fi convinsă prin concesii să înceteze luptele din Ucraina şi că este necesar să se intensifice presiunea asupra Kremlinului.

„Rusia prelungeşte războiul şi, prin urmare, merită o presiune globală mai puternică. Rusia refuză să oprească uciderile şi, prin urmare, nu trebuie să primească nicio recompensă sau beneficiu”, a scris Zelenski pe reţeaua socială X, relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

„Şi nu este vorba doar de o poziţie morală – este o poziţie raţională. Concesiile nu au putere de convingere asupra unui ucigaş”, a adăugat Zelenski.

Preşedintele ucrainean a postat acest mesaj la câteva zile înaintea unei întâlniri prevăzute între preşedintele american Donald Trump şi omologul său Vladimir Putin, vineri, în Alaska. În perspectiva acestei întâlniri, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă, Kaja Kallas, a convocat luni o reuniune extraordinară a miniştrilor afacerilor externe din cele 27 de state membre.

