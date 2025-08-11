Avertismentul lui Volodimir Zelenski privind întâlnirea dintre Trump și Putin: „Rusia refuză să oprească uciderile”
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia nu va fi convinsă prin concesii să înceteze luptele din Ucraina şi că este necesar să se intensifice presiunea asupra Kremlinului.
„Rusia prelungeşte războiul şi, prin urmare, merită o presiune globală mai puternică. Rusia refuză să oprească uciderile şi, prin urmare, nu trebuie să primească nicio recompensă sau beneficiu”, a scris Zelenski pe reţeaua socială X, relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.
„Şi nu este vorba doar de o poziţie morală – este o poziţie raţională. Concesiile nu au putere de convingere asupra unui ucigaş”, a adăugat Zelenski.