Avertismentul lui Zelenski la ONU: „Oprirea lui Putin acum costă mai puțin decât o catastrofă globală”

Volodimir Zelenski a susținut un discurs, miercuri, în fața liderilor reuniți la Adunarea Generală a ONU. Sursa foto: Profimedia Images
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut un discurs ferm în fața Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, la New York, revenind asupra invaziei ruse și cerând comunității internaționale să acționeze imediat pentru a opri agresiunea Moscovei.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a spus miercuri că Ucraina a fost nevoită să construiască „școli subterane și spitale subterane” pentru a salva vieți sau să îi învețe pe fermieri cum să își protejeze utilajele de atacurile cu drone, relatează The Guardian.

„Războiul Rusiei ne-a pus în această situație. Dar voi aveți protecție împotriva unor amenințări similare?”, a întrebat el liderii prezenți în sală.

El a avertizat că „oprirea acestui război acum și în cadrul cursei globale a înarmărilor costă mai puțin decât construirea de grădinițe subterane sau buncăre masive pentru infrastructura critică, mai târziu.”

„Oprirea lui Putin acum costă mai puțin decât încercarea de a proteja fiecare port și fiecare navă de teroriștii cu drone maritime. Oprirea Rusiei acum costă mai puțin decât să ne întrebăm cine va fi forța care va crea o simplă dronă capabilă să transporte un focos nuclear”, a spus el.

Apel la unitate și acțiune imediată

Zelenski i-a îndemnat pe lideri să folosească totul „pentru a forța agresorul să se oprească și doar atunci avem o șansă reală ca această cursă a înarmărilor să nu se sfârșească într-o catastrofă pentru noi toți.”

„Dacă este nevoie de arme pentru a reuși, dacă este nevoie de presiune asupra Rusiei, atunci asta trebuie făcut și trebuie făcut acum. Altfel, Putin va continua să împingă războiul mai departe, tot mai larg și tot mai adânc. Și v-am spus și înainte: Ucraina este doar prima,” a avertizat Zelenski.

El a mai spus că „dacă garanțiile de securitate funcționează pentru Ucraina, ceva mai mult decât doar prieteni și arme, aceasta va însemna că oamenii au reușit să facă din securitatea națională nu un privilegiu pentru câteva națiuni, ci un drept pentru toată lumea.”

Mesaj pentru partenerii comerciali ai Rusiei

Liderul ucrainean s-a adresat direct statelor care continuă să facă afaceri cu Moscova, acuzându-le că, prin comerț, contribuie indirect la finanțarea războiului.

„Războiul a ajuns deja la prea mulți oameni pentru a pretinde că nu are legătură cu voi. Așadar, depinde de voi dacă ajutați pacea sau continuați să faceți comerț cu Rusia și să ajutați Rusia să finanțeze acest război,” a spus el.

El i-a mulțumit din nou lui Trump pentru sprijinul acordat, după discuțiile pe care le-au avut marți, și și-a încheiat discursul cu un apel direct: „Așa că nu rămâneți tăcuți în timp ce Rusia continuă să prelungească acest război. Vă rog să vă exprimați și să îl condamnați. Vă rog să vi se alăturați în apărarea dreptului și ordinii internaționale. Oamenii așteaptă acțiuni,” a spus Zelenski.

Citește și Zelenski: Europa nu-şi poate permite să piardă R. Moldova în fața Rusiei. Răspunsul internaţional este insuficient

