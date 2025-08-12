Avertismentul lui Zelenski privind întâlnirea dintre Trump și Putin: „Armata rusă nu se pregăteşte să pună capăt războiului”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a atenţionat marţi că Rusia se pregăteşte nu să pună capăt războiului, ci pentru "noi ofensive" în Ucraina, cu câteva zile înainte de negocierile de pace prevăzute să aibă loc între Vladimir Putin şi Donald Trump în Alaska.



"Constatăm că armata rusă nu se pregăteşte să pună capăt războiului. Dimpotrivă, ei (ruşii) sunt angajaţi în mişcări ce indică pregătirea pentru noi ofensive", a declarat liderul ucrainean pe reţeaua socială X, informează AFP, potrivit Agerpres.

Trupele ruse au avansat rapid într-un sector strategic pe frontul de est din Ucraina, a anunţat marţi armata ucraineană şi analişti, cu câteva zile înainte de negocierile foarte aşteptate dintre SUA şi Rusia.



Această avansare a avut loc la nord-est de Pokrovsk, oraş minier şi epicentru al luptelor, în regiunea estică Doneţk, a cărei anexare este revendicată de Moscova.



Ucraina este îngrijorată că întrevederea de vineri dintre preşedinţii american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin, prevăzută deocamdată fără participarea omologului lor ucrainean Volodimir Zelenski, ar putea duce la un acord care să o forţeze să cedeze părţi din teritoriul său Rusiei.

