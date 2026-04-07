Avertismentul ministrului italian al Apărării: Războiul împotriva Iranului „pune în pericol poziția de lider mondial a Statelor Unite”

Războiul cu Iranul a pus în pericol poziția de lider mondial a Statelor Unite, a declarat ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, exprimându-și îngrijorarea față de „nebunia” unei escaladări nucleare, relatează Reuters.

La fel ca alți aliați NATO reticenți să se alăture atacurilor președintelui american Donald Trump împotriva Iranului, Italia a refuzat săptămâna trecută să acorde permisiunea avioanelor militare americane să aterizeze la baza aeriană Sigonella din Sicilia, în drumul lor spre Orientul Mijlociu.

„Acest război pune în pericol și poziția de lider mondial a Statelor Unite”, a declarat Crosetto într-un interviu acordat cotidianului italian Corriere della Sera, publicat marți.

Crosetto, un aliat apropiat al prim-ministrului italian Giorgia Meloni, care are o relație bună cu Trump, și-a exprimat îngrijorarea că războiul ar putea lua o turnură și mai gravă și a făcut referire la bombardamentele nucleare americane asupra Japoniei din 1945, din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Gândiți-vă: au fost oameni ca noi cei care au decis că până și Hiroshima și Nagasaki erau mijloace acceptabile de a pune capăt unui conflict. Din păcate, încă deținem arme nucleare, iar cei care nu le au încearcă să le obțină. Nu am învățat nimic”, a spus el.

„Riscul este nebunia, iar ceea ce trăim acum este un conflict în care fiecare acțiune declanșează o reacție la un nivel superior”.

Crosetto, care urmează să țină un discurs în fața parlamentului cu privire la războiul din Iran mai târziu, marți, a afirmat că Trump ar trebui să aibă consilieri mai curajoși.

„Una dintre problemele acestei președinții este că nimeni nu îndrăznește să-l contrazică pe șef”, a spus el.

În contextul în care Trump este nemulțumit de poziția Europei față de război, Crosetto a declarat că Italia nu a acordat Statelor Unite permisiunea de a utiliza bazele sale în alte circumstanțe decât cele apărute săptămâna trecută.

Meloni, care până acum s-a abținut să adopte o poziție dură împotriva războiului, a vizitat Arabia Saudită, Qatarul și Emiratele Arabe Unite în weekend pentru a-și arăta sprijinul față de țările din Golf care se confruntă cu atacurile iraniene și pentru a proteja aprovizionarea cu energie a Italiei, în contextul în care lumea se confruntă cu creșterea prețurilor la combustibili.

Editor : A.M.G.