Live TV

Avertismentul ministrului suedez al Apărării: „Trebuie să adoptăm o nouă mentalitate”

Data publicării:
Pal Jonson
Pal Jonson, ministrul suedez al Apărării / Sursa foto: Profimedia Images

Ministrul suedez al apărării, Pal Jonson, a cerut marţi Europei să intensifice pregătirile pentru un conflict armat, având în vedere ameninţarea reprezentată de Rusia.

"Trebuie să adoptăm o nouă mentalitate europeană, de la o mentalitate de timp de pace la o pregătire de război", a declarat Jonson la Berlin, înainte de o întâlnire cu omologul său german, Boris Pistorius.

Rusia se reînarmează masiv şi dezvoltă forţe armate "mai letale", cu progrese semnificative în ce priveşte armele cu rază lungă de acţiune şi războiul electronic, a afirmat Jonson la un eveniment organizat la Fundaţia Konrad Adenauer, relatează dpa, potrivit Agerpres.

El a avertizat că partenerii NATO trebuie să se coordoneze mai profund în domeniul apărării.

"Vorbim de o diversitate în cadrul alianţei când vine vorba de investiţiile în apărare", a spus Jonson. "Nu este bine. Nu vreau să văd fragmentare în ce priveşte investiţiile în apărare".

După ce a rămas neutră în timpul războiului rece, Suedia s-a alăturat NATO anul trecut, ca răspuns la invazia rusă din Ucraina, aminteşte dpa.

"Considerăm Ucraina ca fiind scutul - sau sabia, dacă vreţi - împotriva expansiunii militare ruseşti", a afirmat ministrul suedez.

"Dar, în acest moment, vedem de asemenea că povara sprijinirii financiare a Ucrainei este purtată de tot mai puţini aliaţi din cadrul NATO", a menţionat el.

Jonson a îndemnat cu acelaşi prilej la o cooperare bilaterală mai puternică în domeniul apărării cu Germania, argumentând că cele două guverne ar trebui să promoveze
standardizarea şi contractele pe termen lung.

Berlinul şi Stockholmul urmează o cale similară în ce priveşte strategia de apărare, a susţinut ministrul suedez, explicând că amândouă ţările investesc sume record în apărare după o lungă perioadă de subfinanţare, în timp ce se confruntă cu aceleaşi provocări din cauza războiului din Ucraina şi a ameninţării ruseşti în regiunea Mării Baltice.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
masina de politie scoala bucuresti
2
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
caseta audio banda magnetica
3
Caseta audio revine: chinezii au reușit să folosească banda ei drept suport de stocare cu...
Avioane MiG-31
4
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
Angelina Jolie
5
Angelina Jolie: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment”
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, după gestul făcut de spaniol la finalul ceremoniei
Digi Sport
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, după gestul făcut de spaniol la finalul ceremoniei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Surse: Plafonarea adaosului comercial pentru alimente va fi...
European Parliament session - Election of Commission President
Diana Șoșoacă ar putea rămâne fără imunitatea de europarlamentar
Paracetamol în sarcină. Foto Getty Images
Cum explică medicii legătura dintre paracetamol și autism în sarcină...
tanc francez
„UE va ocupa Republica Moldova”. Noua teorie a spionilor lui Vladimir...
Ultimele știri
Iranul a testat prima sa rachetă balistică intercontinentală capabilă să ajungă în SUA. Ce arată analiza fotografiilor și filmelor
AFM anunță plângere penală împotriva unei platforme online care promite utilizatorilor că-i înscrie rapid în Programul Rabla
Macron l-a sunat pe Trump, după ce a rămas blocat în trafic, la New York, din cauza coloanei președintelui SUA: „Totul e închis”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Heng Yang 9
O misterioasă navă chineză a acostat de mai multe ori în Crimeea ocupată de Rusia, în ciuda sancțiunilor, manipulând transponderul
Masacrul de la Bucea
Rusia torturează sistematic civili din Ucraina, acuză ONU într-un raport oficial
UN special sessions on Ukraine
Polonia avertizează Rusia: „Nu vă plângeți dacă avioanele vă sunt doborâte în spațiul aerian NATO”
Su-24M rusesc
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24
Ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman.
Fost ambasador SUA în România, despre Putin: NATO și Europa trebuie să aibă o voce unică, „altfel acest criminal nu se oprește”
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre infidelitățile lui Elvis: "Era încă un soț bun, dar eram prea multe femei în viața...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
Fanatik.ro
Gigi Becali, după ce Ajax îşi trimite scouterii pentru vedeta FCSB-ului: “Mă las păcălit! Am pus clauza prea...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare: ”Ăsta e...
Adevărul
Planurile secrete ale Rusiei și Ungariei de a distruge România. Ajutorul neașteptat primit de români și...
Playtech
Pensia minimă garantată după 28 de ani de muncă: ce trebuie să știe românii
Digi FM
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Grădinaru s-a retras din învățământ pe...
Digi Sport
Camerele au surprins totul: gestul făcut de Lamine Yamal, imediat după finalul ceremoniei de la Balonul de Aur
Pro FM
Jon Bon Jovi vorbește pentru prima dată despre viața sa ca bunic: E o nebunie, e grozav, e minunat!
Film Now
Noi dezvăluiri despre decesul lui Mike Heslin. Ce acuzații li se aduc angajaților restaurantului în care se...
Adevarul
Autostrada cu tuneluri din vest prinde contur. Pasajul spectaculos de 1,1 kilometri se înalță la intrarea în...
Newsweek
Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Sylvester Stallone a vrut să folosească AI pentru a juca într-un prequel al „Rambo”: Toată lumea a crezut că...
UTV
Harry Styles, apariție surpriză la Maratonul de la Berlin 2025. Artistul a alergat sub un nume fals și și-a...