Live TV

Avertismentul papei Leon pentru 2026: Lumea nu se salvează ascuţind săbii

Data publicării:
Pope Leo XIV during the last Jubilee audience in St. Peter's Square - Vatican
Papa Leon. Foto: Abaca Press / Profimedia

Papa Leon al XIV-lea a avertizat joi că lumea nu se salvează ascuţind săbii, ci prin iertare şi înţelegere, în timpul primei Liturghii din noul an, care coincide cu cea de-a 59-a Zi Mondială a Păcii, transmite EFE.

Este prima dată când Leon al XIV-lea petrece un An Nou ca papă, fiind ales în luna mai a anului trecut. Joi a celebrat în bazilica Sfântul Petru din Vatican tradiţionala Liturghie în solemnitatea Mariei, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

Pontiful american, augustinian, l-a invocat pe Sfântul Augustin pentru a afirma că una dintre trăsăturile fundamentale ale lui Dumnezeu este iubirea sa necondiţionată, deoarece El se prezintă sub forma unui copil nou-născut, gol şi neajutorat în iesle.

Deschiderea noului an 2026 este pentru fiecare o oportunitate pentru o viaţă nouă, marcată de capacitatea de a ierta, a spus el în faţa celor aproximativ 5.000 de credincioşi care îl ascultau.

Din acest motiv, el a recomandat ca în acest an - când Jubileul inaugurat de Francisc se apropie de final, la 6 ianuarie - oamenii să se apropie de credinţă pentru a îmbrăţişa o idee de pace "dezarmată şi dezarmantă", în beneficiul special al celor mai umili.

"Să acesta fie angajamentul nostru, scopul nostru pentru lunile ce vin şi pentru întreaga noastră viaţă creştină", a îndemnat papa, citat de Agerpres.

Anul Nou coincide cu Ziua Mondială a Păcii, care ajunge la cea de-a 59-a ediţie, iar pe 8 decembrie pontiful american a publicat primul său mesaj cu acest prilej.

În textul intitulat "Pacea să fie cu voi toţi. Spre o pace dezarmată şi dezarmantă", Leon al XIV-lea avertiza în primul rând că, în prezent, nu sunt puţini cei care numesc realiste naraţiuni lipsite de speranţă pentru viaţa pe planetă.

Astfel, el arăta că, de-a lungul anului 2024, cheltuielile militare mondiale au crescut cu 9,4% faţă de anul precedent, ceea ce dezvăluie un efort economic enorm din partea ţărilor pentru reînarmare, în pofida tragediilor războaielor secolului trecut.

"Când tratăm pacea ca pe un ideal îndepărtat, ajungem să nu mai considerăm scandalos faptul că aceasta este refuzată şi chiar că se poartă războaie pentru a o obţine. Se pare că lipsesc ideile concrete, afirmaţiile bine gândite, capacitatea de a proclama faptul că pacea este aproape", denunţa el, conform Vatican News.

Astfel, Leon al XIV-lea îşi exprima, de asemenea, îngrijorarea faţă de faptul că, pe plan politic, şi dincolo de principiul legitimei apărări, destabilizarea la nivel planetar capătă pe zi ce trece un dramatism şi o imprevizibilitate tot mai mari.

"Nu este întâmplător că apelurile repetate la creşterea cheltuielilor militare şi deciziile pe care acestea le implică sunt prezentate de mulţi guvernanţi cu justificarea pericolului reprezentat de ceilalţi", susţinea el.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
1
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
kadirov tolanit in canapea
2
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
harta-tarile baltice
3
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
4
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al reprezentanților...
Russian President Vladimir Putin meets with Leonid Pasechnik, Moscow-installed leader of the Russian-controlled parts of the Luhansk Region, in Moscow
5
Schimbarea critică privind armata lui Putin care ar putea opri războiul din Ucraina...
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
Digi Sport
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
scrisoare de la vatican
Cadou de Crăciun de la Vatican. Răspunsul primit de o fetiță din România la scrisoarea trimisă papei Leon
Pope Leo XIV during the last Jubilee audience in St. Peter's Square - Vatican
Papa Leon al XIV-lea ar putea vizita Ucraina, afirmă nunțiul apostolic
profimedia-1061558296
„Zgomotul armelor să înceteze”. Papa Leon al XIV-lea și-a reînnoit apelul la pace în mesajul „Urbi et Orbi” de Crăciun
Pope Leo XIV Leads the Angelus Prayer - Vatican
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul pontif
papa leon
Papa Leon al XIV-lea solicită un armistiţiu global, de Crăciun: „Mă întristează în mod deosebit faptul că Rusia a respins cererea”
Recomandările redacţiei
G9jiV50W4AAOkj-
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul...
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
Nicușor Dan, mesaj de solidaritate după explozia din stațiunea...
bani-lei-pensii militare-pensii speciale - inquam
Peste 404.000 de români beneficiau de pensii și indemnizații speciale...
profimedia-1060333410
Rusia a majorat TVA de la 20% la 22% la începutul anului 2026...
Ultimele știri
Accident pe DN15, în Neamţ. Un copil de 8 ani a fost lovit de o maşină condusă de un cetăţean ucrainean cu permis fals
Utilaje şi toalete nefuncţionale pe pârtiile din Sinaia din cauza temperaturilor care au scăzut la minus 25 de grade Celsius
Trei oameni au murit în Iran în timpul manifestaţiilor împotriva costului ridicat al vieţii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026. Racii pun viața personală în prim-plan, Scorpionii trec printr-o transformare profundă
Cancan
Ce a scris un român pe salata boeuf, de Revelion? Invitații au rămas mască 😲 😲 😲
Fanatik.ro
Cum a vrut Mitică Dragomir să fugă din ţară pe vremea lui Ceauşescu: “Aveam 1,8 milioane de dolari în geantă...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Au vrut să ardă toate peliculele cu Nadia Comăneci la Revoluţie! O fostă sportivă a plecat din ţară după ce...
Adevărul
Haos de Revelion în Amsterdam: violențe fără precedent, doi morți din cauza artificiilor și biserică mistuită...
Playtech
Situaţiile în care salariaţii beneficiază de zile de concediu de odihnă suplimentar. Puţini angajaţi ştiu de...
Digi FM
Tatăl Loredanei Groza a murit. Cântăreața, sfâșiată de durere: „Am sperat că această zi nu va veni niciodată!”
Digi Sport
Fără precedent în istoria Elveției! Ce a făcut președintele țării, după tragedia din noaptea de Revelion
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Denise Richards și fostul ei soț, evacuați dintr-o vilă din Los Angeles. Nu și-au plătit chiria și au datorii...
Adevarul
Omul care a transformat Rusia într-o super putere europeană. Era un pasionat de tehnică și de civilizația...
Newsweek
Modificare majoră la legea pensiilor, de azi. Se schimbă vârsta de pensionare pentru milioane de români
Digi FM
Anca Țurcașiu, fabuloasă într-o rochie cu paiete și decolteu amplu, de Revelion. Ea și iubitul ei au...
Digi World
Ce se întâmplă în creier când facem liste de rezoluții. De ce multe dintre ele sunt abandonate rapid
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
Controversele din jurul lui Brigitte Bardot. De la infidelități și declarații jignitoare la relația dureroasă...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...