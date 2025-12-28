Live TV

Avertismentul pentru alergici, privind ciocolata Dubai, lansat de specialiștii Agenției britanice de supravegherea alimentelor

Ciocolata Dubai
Foto: profimedia

Persoanele cu alergii nu ar trebui să consume preparatele de tipul ciocolatei Dubai, după ce s-a constatat că o serie de produse nu au îndeplinit standardele alimentare din Regatul Unit, a avertizat Agenția de supraveghere a siguranței alimentare din Marea Britanie.

Aceste produse din ciocolată, care conțin de obicei o umplutură din fistic, tahini și aluat filo mărunțit, au crescut în popularitate în ultimul an.

Cu toate acestea, Agenția pentru Standarde Alimentare (FSA) a anunțat că a descoperit „mai multe dintre aceste produse” în Marea Britanie care nu au îndeplinit cerințele de siguranță și etichetare.

Rebecca Sudworth, directoarea departamentului de politici din cadrul FSA, a declarat: „Am descoperit că unele produse conțin arahide și susan, care nu sunt menționate pe etichetă”, crie DPA, preluată de Agerpres.

Agenția britanică a afirmat că ar fi periculos pentru consumatorii alergici să cumpere aceste batoane de ciocolată.

Autoritatea de supraveghere a declarat că analizează datele aferente eșantioanelor prelevate din produsele aflate în prezent în vânzare pentru a verifica dacă acestea respectă standardele de siguranță alimentară.

FSA a adăugat că le recomandă consumatorilor cu alergii să evite ciocolata de tip Dubai, ca măsură de precauție, până când vor fi cunoscute rezultatele complete.

Rebecca Sudworth a adăugat: „Persoanele cu alergii nu ar trebui să consume ciocolata de tip Dubai”.

„Dacă vreți să cumpărați un cadou pentru cineva care suferă de alergii, sfatul nostru este să evitați achiziționarea acestor produse. Acest lucru se aplică tuturor alergiilor, nu doar celor la arahide și la susan. Persoanele fără alergii pot consuma aceste produse, în special dacă sunt furnizate de mărci și comercianți cu renume”, a mai spus ea.

Jessica Merryfield, directoarea departamentului de politici și campanii din cadrul Chartered Trading Standards Institute (CTSI), a declarat: „Cerințele legale în acest sens sunt clare - orice produs alimentar care conține alergeni trebuie să fie identificat în mod clar și etichetat ca atare, pentru a le permite consumatorilor să facă alegeri informate și sigure”.

„Nerespectarea acestei cerințe este ilegală și, de asemenea, extrem de periculoasă, deoarece face ca aceste alimente să fie nesigure pentru persoanele cu alergii alimentare. Îndemnăm toate companiile din sectorul alimentar, inclusiv comercianții cu amănuntul și importatorii, să ia măsuri imediate pentru a se conforma acestor dispoziții”, a adăugat ea. 

