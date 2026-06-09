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Avertismentul șefei diplomației UE: „Neutralitatea nu oferă imunitate față de amenințările cu care se confruntă Europa în prezent”

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kaja kallas
Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas. Sursa foto: Profimedia Images

Neutralitatea nu va proteja țările europene de a deveni ținta Rusiei, a avertizat marți, 9 iunie, Kaja Kallas în cadrul unei conferințe de presă ținută în Irlanda. În cadrul conferinței, șefa diplomației UE a salutat eforturile Irlandei de a spori cheltuielile în domeniul apărării și de a acorda prioritate Ucrainei, relatează Kyiv Independent.

Irlanda este una dintre cele doar patru țări din UE, alături de Austria, Cipru și Malta, care nu sunt membre ale alianței militare NATO. Țara a menținut de mult timp o politică de neutralitate militară, deși această poziție a fost supusă unei atenții din ce în ce mai mari de când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

„Mândra tradiție a Irlandei în materie de neutralitate militară nu este pusă sub semnul întrebării, însă neutralitatea nu oferă imunitate față de amenințările cu care se confruntă Europa în prezent. Nicio țară din Europa nu se află în afara listei de ținte a Rusiei de la invadarea Ucrainei”, a declarat Kallas jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă la Dublin, menționând ca exemple atacurile hibride și sabotajul infrastructurii submarine.

Navele de spionaj rusești au rătăcit în apele irlandeze și în jurul acestora, prin care trebuie să treacă toate legăturile acestei națiuni insulare cu restul Europei.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, ministrul irlandez de Externe, Helen McEntee, a declarat că „securitatea maritimă va constitui un domeniu de interes special” pe parcursul președinției de șase luni a țării la UE, care începe la 1 iulie. Asta include „eforturile de a îmbunătăți cunoașterea domeniului nostru maritim, de a proteja infrastructura critică și de a consolida reziliența în mediul nostru maritim comun”, a declarat McEntee.

Pentru Kallas, decizia Dublinului de a majora cheltuielile pentru apărare cu 55 % până în 2030 „transmite un semnal clar că Irlanda își intensifică eforturile”.

În aceeași zi, Aingeal O'Donoghue, reprezentantul permanent al Irlandei pe lângă UE, a subliniat, de asemenea, rolul constructiv al țării sale în domeniul apărării europene, cu ocazia unui eveniment organizat de grupul de reflecție European Policy Center.

„Fie că a fost vorba de Cartea albă a Comisiei privind apărarea, de Foaia de parcurs privind pregătirea în domeniul apărării, de acordul privind împrumutul SAFE în valoare de 150 de miliarde de euro sau de acordul privind utilizarea clauzelor naționale de derogare pentru cheltuielile de apărare, Irlanda a reușit să-și exprime sprijinul”, a declarat O'Donoghue.

Atât McEntee, cât și O'Donoghue au menționat că Ucraina va fi, de asemenea, o prioritate pentru viitoarea președinție, fapt pentru care Kallas a mulțumit Irlandei.

„Cu toții ne dorim ca acest război să ia sfârșit, mai ales ucrainenii înșiși, dar realitatea este că nu există semne că Putin ar fi dispus să pună capăt invaziei sale, așa că trebuie să continuăm să sprijinim Ucraina”, a declarat Kallas.

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Editor : A.M.G.

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