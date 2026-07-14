Live TV

Avertismentul șefului diplomației germane: „Rusia este tot mai activă într-o regiune de maximă importanţă pentru securitatea noastră”

Data publicării:
Meeting Of NATO Ministers Of Foreign Affairs In Helsingborg, Sweden - 22 May 2026
Johann Wadephul. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministrul german de Externe Johann Wadephul s-a pronunţat luni, la Bruxelles, pentru o reorientare a apărării şi descurajării spre flancul nordic al NATO, în contextul creşterii ameninţării din partea Rusiei în regiune, transmite dpa.

„Rusia este tot mai activă atât economic, cât şi militar, într-o regiune care este de maximă importanţă strategică pentru securitatea noastră”, a spus Wadephul, care a participat la Bruxelles la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene.

El a adăugat că Moscova nu va ezita să pună în practică provocări şi să lanseze atacuri hibride. De asemenea, China îşi consolidează sistematic prezenţa în Arctica.

Marţi, şeful diplomaţiei germane intenţionează să viziteze, alături de omologul său norvegian Espen Barth Eide, cartierul general al forţelor armate norvegiene din oraşul Bodo, situat la nord de Cercul Arctic.

La Bodo se află şi un centru de operaţiuni aeriene al NATO, deschis în octombrie anul trecut. Acesta este complementar centrelor existente în Germania şi Spania şi este responsabil pentru planificarea şi coordonarea operaţiunilor aeriene ale Alianţei Nord-Atlantice în regiunea arctică şi Atlanticul de Nord.

Recent, Germania şi alte state din Uniunea Europeană au acuzat serviciul de informaţii rus FSB că se află în spatele atacurilor cibernetice asupra reţelelor guvernamentale şi al unor acte de sabotaj contra infrastructurii esenţiale din ţări membre UE.

În urma acuzaţiilor, Germania l-a convocat pe ambasadorul rus, iar ministrul de externe francez Jean-Noel Barrot a anunţat că va face acelaşi lucru „în următoarele zile”.

Johann Wadephul a explicat că legături transatlantice precum cablurile de date şi infrastructura energetică traversează Atlanticul de Nord.

„Arctica se încălzeşte de patru ori mai rapid decât restul lumii şi gheaţa care se topeşte creează noi rute maritime, deschizând accesul către materii prime precum pământurile rare şi creând o nouă concurenţă în regiunile arctice”, a afirmat el.

Citește și: 

Mărturiile unor africani recrutați de Moscova și capturați de Ucraina: „Nu vor să ne lase să ne întoarcem în Rusia. Și toți vrem”

Nicușor Dan: România condamnă atacurile cibernetice ale Rusiei împotriva UE și NATO. Mesajul președintelui, după anunțul UE și al UK

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
George Simion.
1
Simion pune o primă condiție în schimbul unei guvernări cu PSD: „Asta e soluția dacă vor...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Fritz, despre amenințarea lui Grindeanu privind legile din PNRR: „Vor capul lui Bolojan...
Mirela Nemțanu, la emisiunea În Fața Ta.
3
Mirela Nemțanu, despre cazul Viorel Pașca: „Statul a participat, nu ca spectator, a fost...
Zbor de patrulare al SUA în zona Golfului. Foto: CENTCOM/X
4
Tensiuni maxime. Trump insistă că Srâmtoarea Ormuz este deschisă, Iranul susține că a...
terminal petrolier in flacari
5
Sankt Petersburg recrutează trăgători cu mitraliera pentru apărarea rafinăriilor. Salariu...
Petiția "Argentina, OUT de la Cupa Mondială" și-a atins obiectivul: peste 5.000.000 de oameni au semnat-o
Digi Sport
Petiția "Argentina, OUT de la Cupa Mondială" și-a atins obiectivul: peste 5.000.000 de oameni au semnat-o
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Turkish President Recep Tayyip Erdogan
Turcia va participa la banca internaţională pentru apărare, la care contribuie și România
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan: România condamnă atacurile cibernetice ale Rusiei împotriva UE și NATO. Mesajul președintelui, după anunțul UE și al UK
drone kamikaze LUCAS dezvoltate de SUA
Ministerul Apărării: Dronele au schimbat războiul. NATO investește peste 40 de miliarde de dolari în programul Drone Edge
profimedia-0847841820
Momentul de cotitură pentru Europa. Cât de realist e termenul 2030 pentru un conflict NATO-Rusia: ofițerii militari au păreri diferite
Estonia Russia Border
Estonia construiește o nouă bază militară la granița cu Rusia. Până la 1.000 de soldați vor fi desfășurați la Narva
Recomandările redacţiei
nicusor da da noroc cu volodimir zelenski
Nicușor Dan merge mâine la Kiev, la invitația lui Volodimir Zelenski...
franta
Paradă militară la Paris, de Ziua Franței: Emmanuel Macron va prezida...
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Mai vor partidele să negocieze un guvern sau...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, după negocierile de luni: Blocajul e la componența...
Ultimele știri
Siegfried Mureșan: Anticipatele nu sunt o chestie neobișnuită. N-am înțeles de ce președintele a exclus această pârghie constituțională
Țara UE care se înarmează masiv, dar în care tot mai mulți tineri refuză serviciul militar. Ce este „obiecția de conștiință”
Sora lui Lindsey Graham va ocupa locul acestuia în Senat, după moartea politicianului republican
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Charlize Theron, reacție ironică după comentariile despre aspectul ei fizic: „Mi-ați spus să mănânc”. Gestul...
Cancan
Cu cine a fost SURPRINSĂ Andreea Ibacka după divorțul de Cabral, pe o plajă din Mamaia
Fanatik.ro
Alexandru Țiriac, reacție neașteptată după ce Simona Halep și Dorin Mateiu s-au afișat în public. Cum a...
editiadedimineata.ro
UE și Marea Britanie sancționează Rusia pentru atacuri cibernetice. România, printre statele afectate
Fanatik.ro
El este fotbalistul de la FCSB care încearcă să-l convingă pe Denis Drăguș să accepte oferta lui Gigi Becali...
Adevărul
Motivul pentru care Marian Ceaușescu l-a urmărit pe Ilie Bolojan cu o cușcă pe stradă. Reacția premierului
Playtech
Ce avere are Simona Halep după retragerea din tenis. În ce și-a investit banii și cât de bine îi merg...
Digi FM
8 greșeli pe care turiștii le fac vara în Italia. Sfaturile unei americance care locuiește de 10 ani la Roma
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FIFA a luat decizia în privința Argentinei
Pro FM
Oana Radu a slăbit 10 kilograme într-o lună. Dieta pe care o urmează și băutura pe care o consumă în fiecare...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sam Neill, o viață amoroasă tumultuoasă. Actorul a avut două căsnicii, și-a dat un fiu spre adopție și...
Adevarul
La ce facultate să dai admiterea, dacă vrei un salariu peste medie după absolvire: „Consecințele unei alegeri...
Newsweek
Pensionarii militari și civili au șanse mari să primească înapoi banii din CASS la pensie. Care sunt pașii?
Digi FM
Ada Galeș, mărturisiri dureroase după ce a pierdut o sarcină: „Rațiunea nu mai ajută cu nimic!” Anul trecut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Ruptură definitivă în familia lui Brad Pitt. Cel mai nou gest al copiilor săi readuce în prim-plan tensiunile...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...