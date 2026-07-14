Avertismentul șefului diplomației germane: „Rusia este tot mai activă într-o regiune de maximă importanţă pentru securitatea noastră”

Ministrul german de Externe Johann Wadephul s-a pronunţat luni, la Bruxelles, pentru o reorientare a apărării şi descurajării spre flancul nordic al NATO, în contextul creşterii ameninţării din partea Rusiei în regiune, transmite dpa.

„Rusia este tot mai activă atât economic, cât şi militar, într-o regiune care este de maximă importanţă strategică pentru securitatea noastră”, a spus Wadephul, care a participat la Bruxelles la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene.

El a adăugat că Moscova nu va ezita să pună în practică provocări şi să lanseze atacuri hibride. De asemenea, China îşi consolidează sistematic prezenţa în Arctica.

Marţi, şeful diplomaţiei germane intenţionează să viziteze, alături de omologul său norvegian Espen Barth Eide, cartierul general al forţelor armate norvegiene din oraşul Bodo, situat la nord de Cercul Arctic.

La Bodo se află şi un centru de operaţiuni aeriene al NATO, deschis în octombrie anul trecut. Acesta este complementar centrelor existente în Germania şi Spania şi este responsabil pentru planificarea şi coordonarea operaţiunilor aeriene ale Alianţei Nord-Atlantice în regiunea arctică şi Atlanticul de Nord.

Recent, Germania şi alte state din Uniunea Europeană au acuzat serviciul de informaţii rus FSB că se află în spatele atacurilor cibernetice asupra reţelelor guvernamentale şi al unor acte de sabotaj contra infrastructurii esenţiale din ţări membre UE.

În urma acuzaţiilor, Germania l-a convocat pe ambasadorul rus, iar ministrul de externe francez Jean-Noel Barrot a anunţat că va face acelaşi lucru „în următoarele zile”.

Johann Wadephul a explicat că legături transatlantice precum cablurile de date şi infrastructura energetică traversează Atlanticul de Nord.

„Arctica se încălzeşte de patru ori mai rapid decât restul lumii şi gheaţa care se topeşte creează noi rute maritime, deschizând accesul către materii prime precum pământurile rare şi creând o nouă concurenţă în regiunile arctice”, a afirmat el.

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Editor : A.M.G.