Avertismentul șefului MI5: Inteligenţa artificială ar putea oferi teroriştilor arme biologice: Poate genera agenți patogeni necunoscuți

Inteligenţa artificială (IA) ar putea oferi teroriştilor acces la arme biologice sau ar putea genera noi agenţi patogeni dacă măsurile de siguranţă ale tehnologiei eşuează, a avertizat marţi şeful serviciului britanic de informaţii MI5, Ken McCallum, transmite PA Media/dpa.

Într-un discurs ţinut la Thames House, Ken McCallum a prezentat actualizarea anuală despre ameninţările teroriste cu care se confruntă Regatul Unit.

Şeful serviciului de securitate britanic a spus că, dintre potenţialele moduri în care oamenii ar putea folosi greşit IA, armele biologice reprezintă o preocupare majoră şi a evidenţiat faptul că „IA accelerează deja competiţia de securitate cibernetică dintre atacatori şi apărători”, existând riscul de a produce propagandă şi materiale radicalizante adaptate fiecărei persoane.

El a informat că au fost prinşi terorişti care încercau să exploateze inteligenţa artificială pentru a-şi îmbunătăţi metodele de recunoaştere şi atac cu drone echipate cu IA, ceea ce „adaugă un element nou”.

„Însă cazul de abuz, nerealizat încă, căruia i-aş acorda cea mai mare importanţă este potenţialul IA de a schimba miza în privinţa armelor biologice existente sau chiar a unora noi”, a declarat Ken McCallum.

Şeful MI5 a anunţat lansarea unui nou Centru de evaluare a ameninţărilor IA care va face parte din MI5 şi va colabora cu Agenţia Naţională de Criminalitate şi Centrul Naţional de Securitate Cibernetică. Centrul va evalua riscurile potenţiale pe care le poate reprezenta dezvoltarea IA.

Într-o sesiune de întrebări şi răspunsuri ce a urmat prezentării, el a mai spus că o altă sursă de îngrijorare este faptul că „actori comparativ mai puţin sofisticaţi ar putea avea un avantaj tehnologic în era IA dacă aceste măsuri de protecţie nu funcţionează aşa cum trebuie”.

„Un risc care încă nu s-a manifestat, dar un risc este că IA ar putea permite ca cunoştinţe periculoase să ajungă în mâinile unor persoane care mai bine n-ar trebui să aibă acele cunoştinţe. Un al doilea şi diferit risc... este posibilitatea ca IA să genereze agenţi patogeni noi care nu au mai fost văzuţi până acum", a avertizat şeful MI5, adăugând că potenţialul IA de a depăşi gândirea umană „merită atenţia serioasă pe care o primeşte".

McCallum şi-a folosit, de asemenea, discursul pentru a lansa un apel publicului britanic să fie pregătit să joace un rol în protejarea securităţii naţionale şi în creşterea rezilienţei. El a prezentat trei domenii cheie: rezilienţa sistemică a infrastructurii critice din Marea Britanie, rezilienţa societală în ceea ce priveşte coeziunea şi rezilienţa tehnologică.

A atras, de asemenea, atenţia asupra faptului că regimurile autoritare „investesc masiv încercând să distorsioneze şi să ne divizeze societatea, transformând în arme orice fricţiune pe care o observă”.

„Trolii lor nu sunt genii, apropo; ei prind rădăcini doar dacă noi le oferim ocazia”, a declarat Ken McCallum în context.

Editor : Sebastian Eduard