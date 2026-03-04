Live TV

Avertismentul Teheranului privind ambasada sa din Beirut: cum se va răzbuna dacă e atinsă

Abolfazl Shekarchi
Abolfazl Shekarchi Foto: IRNA via Yahoo News

Purtătorul de cuvânt al Forţelor Armate ale Republicii Islamice Iran, generalul de brigadă Abolfazl Shekarchi, a declarat miercuri că, dacă Israelul va decide să atace ambasada Iranului din Beirut, toate ambasadele Israelului din întreaga lume vor deveni ţinte, potrivit agenţiei semi-oficiale Tasnim News, citate de Jerusalem Post.

„Israelul a ameninţat că va viza ambasada iraniană din Liban”, a spus Shekarchi, notează News.ro.

„Dacă Israelul atacă ambasada Iranului, toate ambasadele acestui regim vor deveni ţinte legitime”, a avertizat el.

Generalul de brigadă a subliniat că Israelul nu are limite în acţiunile sale. El a menţionat că, în pofida capacităţii sale militare relevante, Republica Islamică a „respectat” până acum regulile dreptului internaţional.

Shekarchi a adăugat: „În afară de Statele Unite şi Israel, Republica Islamică Iran nu are nici conflicte, nici ostilitate faţă de alte ţări ale lumii şi îşi desfăşoară relaţiile pe baza cooperării.”

El a subliniat că o eventuală lovire de către Israel a ambasadei Iranului din Liban ar constitui o crimă, care ar oferi Forţelor Armate iraniene un motiv „legitim” pentru a întreprinde o acţiune de răspuns, potrivit Tasnim.

Generalul de brigadă a accentuat: „Teheranul este hotărât să aducă regimul sionist şi pe susţinătorul său, Statele Unite, în genunchi şi nu va da înapoi în niciun fel de pe acest drum.”

LIVE TEXT Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. Mojtaba Khamenei, fiul fostului ayatollah, a supraviețuit unui atac SUA-Israel (surse)

