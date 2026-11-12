Avertismentul unei foste agente CIA: Companiile americane subestimează riscurile legate de spionajul Chinei

Oficialii americani au avertizat de mai multe ori că serviciile de informații chineze vizează companiile americane, în special pe cele care dețin tehnologie valoroasă, și că acestea trebuie să facă mai mult pentru a se proteja. „Este nevoie de un dezastru pentru ca oamenii să realizeze că o mică pregătire ar fi putut diminua riscul”, spune Michele Rigby Assad, fostă agentă CIA, care în prezent instruiește companiile să recunoască amenințările venite din partea serviciilor de informații străine, potrivit Business Insider.

Assad a activat în cadrul CIA între 2002 și 2012, incluzând misiuni externe în domeniul combaterii terorismului și al contraspionajului. În prezent, ea lucrează ca formator în domeniul contraspionajului corporativ și este consultant în securitate internațională, activând inclusiv în legătură cu operațiunile de informații chineze din Florida.

Avertismentul ei vine în contextul în care consiliul de administrație al companiei Nvidia investighează dacă directorul general Jensen Huang a fost ținta unei acțiuni a serviciilor de informații străine. Scandalul are loc pe fondul avertismentelor repetate venite din partea FBI cu privire la amenințarea reprezentată de spionajul Chinei asupra companiilor și tehnologiei din SUA.

În 2020, directorul FBI de la acea vreme, Christopher Wray, declara că biurocrația deschidea un nou caz de contraespionaj legat de China aproximativ la fiecare 10 ore și că aproape jumătate din cele circa 5.000 de cazuri active de contraespionaj ale sale aveau legătură cu China.

Recent, FBI a anunțat că a contribuit la facilitarea a 62 de îndepărtări ale unor amenințări din partea serviciilor de informații străine prin intermediul programului său privind China în acest an.

Această amenințare mai amplă reprezintă contextul întrebărilor cu care se confruntă acum compania Nvidia.

Megaspeed, un client al Nvidia, s-a confruntat separat cu verificări privind posibilitatea de a fi ajutat clienții chinezi să obțină cipuri avansate interzise la export în China. Nvidia a declarat că nu are niciun motiv să creadă că securitatea națională sau secretele companiei au fost compromise și a menționat că nu a găsit nicio dovadă că Megaspeed și-ar fi transferat ilegal produsele.

Assad spune că există „mult mai multe operațiuni chineze în desfășurare în Statele Unite” decât agenți FBI disponibili pentru a le urmări.

Companiile ar trebui să plece de la premisa că tehnologia valoroasă poate atrage interes străin, spune ea.

„Dacă aveți produse care prezintă interes pentru chinezi și ați cheltuit milioane sau miliarde de dolari dezvoltând acel produs, sunteți o țintă. Este mult mai ușor pentru chinezi să fure acele secrete, designuri de produse etc., decât să cheltuiască miliarde de dolari încercând să replice prin inginerie inversă ceea ce ai dezvoltat deja”, a spus ea.

Assad a adăugat că mediul de afaceri trebuie să ia mai în serios riscurile de contraspionaj, în special companiile care dețin tehnologie, produse sau date ce ar putea fi valoroase pentru guverne străine.

„Instruirea în materie de contraspionaj pentru sectorul privat ar trebui să fie o prioritate, astfel încât oamenii să înțeleagă riscul și să știe cum arată o operațiune a serviciilor de informații în viața reală”, a menționat Assad.

Ea a adăugat că societățile trebuie să „se elibereze prin antrenament de optimismul care le face să poarte ochelari roz și să nu vadă ce se întâmplă chiar sub ochii lor”.

Oficialii federali din domeniul contraspionajului au emis avertismente similare către mediul de afaceri. FBI precizează că riscurile de contraspionaj seamănă adesea cu interacțiunile obișnuite din mediul de afaceri, cum ar fi un investitor, un recrutor sau o solicitare din partea unui client care pare „prea bună”, o nouă angajare care solicită acces neobișnuit sau un contact prietenos care cere treptat mai multe informații.

Cum pot deveni oamenii surse de informații

Assad a explicat că recrutarea poate începe cu ceva banal, precum o invitație de a vorbi la o conferință.

„Adesea, experții sunt invitați să vorbească sau să susțină o prezentare la o conferință în China”, a spus ea. „Apoi, contactele chineze care dezvoltă o prietenie cu ei încep să le ceară rapoarte/informații pentru care plătesc.”

Aceste contacte pot continua să solicite rapoarte suplimentare și informații mai sensibile, a adăugat ea.

„Oamenii tind să se lase prinși de ușurința cu care sunt plătiți pentru o muncă ce pare naturală sau cu risc minim. Ei identifică vulnerabilitățile dumneavoastră și exploatează aceste slăbiciuni,” a spus Assad.

Ea a menționat că aceste vulnerabilități pot determina dacă un serviciu de informații folosește stimulente financiare sau „introduce o capcană a seducției (honeytrap) în cercul social al celor care se simt singuri sau neapreciați.”

„Utilizarea capcanelor de seducție în activitatea de informații este o poveste veche de când lumea”, a afirmat ea.

Companiile din industrii cu importanță strategică nu beneficiază în general de suficientă instruire cu privire la riscurile reprezentate de serviciile de informații străine, a spus Assad, care a dat exemplul Coastei Spațiale din Florida (Space Coast), unde se lucrează la tehnologii sensibile și proiecte de dezvoltare.

Assad a povestit că ea și soțul ei au văzut, odată, într-un bar din Cocoa Beach, persoane despre care credeau că sunt agenți chinezi care „acționau în sală”, folosind tactici pe care le recunoștea din propria sa activitate de informații desfășurată în străinătate. Business Insider nu a verificat independent această observație.

„Avem ingineri și persoane implicate în eforturi secrete de dezvoltare care au costat miliarde de dolari pentru companiile noastre. Iar chinezii au agenți care mișună peste tot,” a explicat ea.

Această îngrijorare este în concordanță cu o notă de informare federală din 2023, raportată de MarketWatch, care avertiza că entitățile de informații străine urmăresc să obțină tehnologie și date sensibile de la companiile spațiale comerciale, inclusiv SpaceX și Blue Origin.

Assad a precizat că a oferit cursuri gratuite de contraspionaj companiilor și rețelelor de afaceri din regiune, dar că oferta ei nu a fost acceptată.

Editor : M.B.