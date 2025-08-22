Live TV

Avertismentul unui militar german de rang înalt: zeci de mii de soldați europeni sunt necesari pentru Ucraina

Berlin, Deutschland, 03.02.2025: Citycube Messe: 37. Bundesparteitag der CDU Deutschlands: André Wüstner, Oberst des Hee
Andre Wuestner. Foto: Profimedia
„Lui Putin trebuie să îi fie clar că suntem serioși în privința garanțiilor de securitate”

Liderii europeni din NATO nu trebuie să fie naivi atunci când discută despre o forţă de pace în Ucraina, ci trebuie să înfrunte realitatea că vor trebui să trimită zeci de mii de soldaţi în această ţară, pe termen lung, a declarat pentru Reuters şeful sindicatului militarilor germani, colonelul Andre Wuestner, scrie News.ro.

Preşedintele american Donald Trump încearcă să medieze pacea între Moscova şi Kiev, dar a exclus trimiterea de trupe americane în Ucraina.

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer s-au pronunţat în favoarea desfăşurării de trupe într-un acord postbelic, ca parte a unei coaliţii a celor dispuşi să ajute Ucraina, iar cancelarul german Friedrich Merz a semnalat, de asemenea, deschiderea Germaniei faţă de participarea la această misiune.

„Lui Putin trebuie să îi fie clar că suntem serioși în privința garanțiilor de securitate”

Colonelul Andre Wuestner, şeful Asociaţiei Forţelor Armate Germane, a cerut însă joi liderilor europeni să nu minimizeze sarcina militară, ci să fie sinceri cu privire la provocări, chiar dacă orice încetare rapidă a focului pare improbabilă.

„Nu va fi suficient să avem câţiva generali şi unităţi militare mai mici care să ocupe un post de comandă în Ucraina”, a declarat Wuestner, a cărui organizaţie reprezintă peste 200.000 de militari activi şi pensionaţi. „Încă de la început, trebuie să îi fie clar lui Putin că suntem absolut serioşi în ceea ce priveşte garanţiile de securitate”, a subliniat el. „Serioşi în ceea ce priveşte sprijinul acordat Ucrainei, serioşi în ceea ce priveşte asigurarea încetării focului şi serioşi în ceea ce priveşte răspunsul nostru în cazul în care Putin va încerca un alt atac asupra Ucrainei”, a insistat Andre Wuestner. O abordare de tip „bluff” ar fi o neglijenţă flagrantă şi ar creşte riscul unei escaladări, a avertizat colonelul.

El a estimat că fiecare dintre marile ţări din Coaliţia Voinţei, precum Marea Britanie, Franţa şi Germania, ar trebui să trimită cel puţin 10.000 de soldaţi în Ucraina pe termen lung, ceea ce ar reprezenta o provocare enormă pentru forţele lor deja suprasolicitate şi insuficient echipate.

„Europenii rămân nişte pitici militari şi deja reuşesc cu greu să îndeplinească noile angajamente NATO pe care şi le-au luat la ultimul summit”, a spus Wuestner. „Europa este încă departe de a se putea apăra independent”, a punctat el. Prin urmare, este urgentă necesitatea de a accelera în sfârşit înarmarea şi consolidarea pilonului european al NATO, a conchis liderul de sindicat.

 

