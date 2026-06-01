Avertismentul unui oficial al Opoziției din Belarus: Rușii și regimul Lukașenko pregătesc o escaladare a conflictului

Consilierul liderei Opoziției din exil a Belarusului, Frantsishak Viacorka, a declarat că regimul Lukașenko, cu sprijinul lui Vladimir Putin, se pregătește pentru un război ofensiv de-a lungul frontierelor vestice ale Belarusului, inclusiv cu Ucraina. El a mai adăugat că este de așteptat o escaladare a conflictului în viitorul apropiat, potrivit Kyiv Post.

Comandamentul militar rus și regimul președintelui Belarusului, Aleksandr Lukașenko, pregătesc în mod activ infrastructura necesară operațiunilor militare de-a lungul frontierei Belarusului cu statele NATO și Ucraina, susține pentru Kyiv Post Frantsishak Viacorka, consilierul liderei Opoziției din exil a Belarusulu în marja Forumului de Securitate al Mării Negre 2026 de la Odesa.

„Pregătirile sunt în curs. Ei (n.r.: comandamentul militar rus și regimul Lukașenko) reconstruiesc infrastructura sovietică, construiesc rețele de comunicații și baze militare, fără a mai menționa desfășurarea sistemului de rachete Oreshnik și a armelor nucleare... Ei pregătesc infrastructura de-a lungul tuturor frontierelor – cele cu Ucraina, Polonia și Lituania – peste tot, cu excepția celei cu Rusia”, a declarat oficialul.

Conform sursei citate, ar exista tot mai multe dovezi privind amenințările venite din partea Belarusului, controlat de Rusia, cum ar fi planurile pentru o nouă ofensivă rusă împotriva Ucrainei de pe teritoriul belarus, similară celei din 2022. Totuși, potrivit lui Viachorka, în prezent nu există indicii că o invazie ar urma să aibă loc în viitorul imediat.

„În general, sunt pregătiți pentru o escaladare și se pregătesc pentru aceasta. Provocările cu drone și elicoptere testează capacitățile țărilor occidentale din jurul perimetrului. Putin nu dispune în prezent de resursele necesare pentru a deschide un nou front”, a declarat Viacorka.

El a adăugat, totuși, că în prezent nu există motive de panică, întrucât atât Polonia, cât și statele baltice își consolidează în mod activ apărarea. În plus, el a menționat că foarte puțini militari belaruși sunt dispuși să participe la operațiuni de luptă împotriva țărilor vecine.

Editor : I.B.