Avertismenul spionajului militar ucrainean: Rusia intenționează să producă aproape 80.000 de drone Shahed în 2025

Inside Putin’s drone death plant: On state-run military TV, Russia flaunts its mass production of Geran-2 drones at Alabuga — proudly presenting its version of Iran’s Shahed-136 used in attacks on Ukraine.
Linie de producție într-o fabrică de drone kamikaze de tip Shahed, în Rusia. Foto: Profimedia Images

Rusia intenționează să producă în acest an 79.000 de drone kamikaze de tip Shahed, a anunțat miercuri Vadim Skibițki, adjunctul șefului serviciului militar de spionaj al Ucrainei (GUR), într-un interviu acordat presei ucrainene, preluat de Kyiv Independent.

Dronele de tip Shahed au devenit principala armă cu rază lungă de acțiune folosită de Rusia în atacurile asupra Ucrainei.

„Ei (rușii) intenționează să producă 79 de mii de vehicule aeriene fără pilot de tip Shahed în 2025. Dacă defalcăm acest număr pe modele d drone, atunci vorbim de „Gheran-2” - 40.000 de bucăți, „Harpia - 1” - 5.700 și drone-momeală „Gerber - aproximativ 34.000”, a spus Skibițki.

Dronele kamikaze rusești se împart în trei categorii principale: modele Shahed, importate din Iran, modele Gheran (varianta rusească a Shahedului) și modele mai noi „Harpia A-1”, care folosesc componente chinezești.

De asemenea, rușii folosesc la scară largă drone „momeală”, numite Gerber, identice cu Shahedul, dar care nu conțin încărcătură explozivă, folosite pentru suprasaturarea țintelor și obligarea apărătorilor ucraineni să consume muniții în plus pentru doborârea acestora (în condițiile în care apărarea antiaeriană nu știe care dronă are încărcătură și care nu). De regulă, conform militarilor ucraineni, jumătate din dronele folosite într-un atac de ruși sunt drone-momeală.

Skibițki a spus că Rusia continuă să-și mărească capacitatea de producție a acestor drone-kamikaze și să deschidă noi linii de producție, concomitent cu înlocuirea pieselor originale iraniene cu unele de fabricație proprie.

„Corpul dronei e făcut de ei (ruși), iar motorul cu combustie internă folosit de aceste drone e, de asemenea, rusesc. Cu excepția unor cipuri și componente electronice, sistemul de navigație este, de asemenea, rusesc”, a spus adjunctul șefului spionajului militar ucrainean.

Rusia a lansat împotriva Ucrainei un număr record de 6.129 de drone de tip Shahed în luna iulie, conform unui raport al forțelor aeriene ucrainene.

În acest moment, Rusia a ajuns să poată lansa într-un singur atac aceeași cantitate de drone pe care o lansa în luna iulie a anului trecut (când armata rusă a lansat în total 423 de drone). Practic, în iulie 2025, rușii au lansat de 14 ori mai multe drone-kamikaze, comparativ cu iulie 2024.

