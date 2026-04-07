Live TV

Avetismentul șefei FMI: „Toate drumurile duc la prețuri mai mari și o creștere economică mai lentă”

Data actualizării: Data publicării:
China IMF Economy
Kristalina Georgieva. Foto: Profimedia
Din articol
Oferta de petrol s-a redus cu 13%

O inflație mai mare și o creștere mai slabă sunt inevitabile pentru economia globală ca o consecință a războiului din Iran, a avertizat luni directorul general al Fondului Monetar Internațional, în timp ce instituția se pregătește să își reducă previziunile. „Toate drumurile duc acum la prețuri mai mari și la o creștere economică mai lentă”, a declarat Kristalina Georgieva, directoarea generală a FMI, relatează CNBC.

Înainte de război, FMI anticipase o ușoară îmbunătățire a perspectivei de creștere globală de 3,3% în 2026 și 3,2% în 2027, potrivit Kristalinei Georgieva.

Însă aceste așteptări au fost între timp date peste cap, întrucât conflictul cu Iranul a provocat valuri de șoc în economia globală, care probabil nu se vor estompa prea curând, chiar dacă războiul se va încheia rapid.

Atacul lansat de SUA și de Israel asupra Iranului în urmă cu șase săptămâni a provocat un șoc semnificativ în aprovizionarea cu energie, întrucât închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, un coridor maritim vital, a blocat complet traficul maritim din Golf.

Transportul maritim prin această trecere crucială a fost reluat treptat, cu 8 petroliere care ar fi tranzitat zona luni, comparativ cu o medie de mai puțin de două tranzituri pe zi în martie, potrivit S&P Global Market Intelligence.

Însă volumul traficului rămâne la o fracțiune din nivelurile de dinainte de război, cu o medie de 20 de milioane de barili de țiței și produse petroliere tranzitând zona zilnic în 2025.

Oferta de petrol s-a redus cu 13%

Conform FMI, oferta globală de petrol s-a redus cu 13%, în timp ce alte lanțuri de aprovizionare critice au fost afectate grav. Georgieva a avertizat că cele mai sărace țări care nu au rezerve suficiente vor fi cele mai afectate.

„Trăim într-o lume cu incertitudine ridicată”, a adăugat ea, invocând tensiunile geopolitice, progresele tehnologice, șocurile climatice și schimbările demografice.

Dubla amenințare reprezentată de prețuri mai mari și de o creștere economică mai lentă alimentează temerile privind o revenire la „stagflație” în rândul consumatorilor, liderilor de afaceri și factorilor de decizie politică. Se așteaptă ca războiul din Iran să domine discuțiile din cadrul reuniunilor de primăvară de săptămâna viitoare ale Băncii Mondiale și FMI, Georgieva urmând să susțină un discurs joi.

„Din punct de vedere direcțional, este vorba de stagflație”, a declarat Mark Zandi, economist-șef la Moody’s Analytics. „Inflația mai mare și creșterea economică mai slabă sunt rezultatul politicii – politica tarifară și politica de imigrație”, a mai spus el.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
mircea lucescu
4
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Donald Trump
5
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de zile. Trump: Iranul ar...
Medicii au luat decizia, după ce au văzut rezultatele analizelor lui Mircea Lucescu
Digi Sport
Medicii au luat decizia, după ce au văzut rezultatele analizelor lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
U.S and Israel war on Iran - 06 Apr 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 39. Iranul nu va arăta flexibilitate cât timp SUA îi cer capitularea (surse iraniene)
pompa de carburant
Ministrul Economiei: Criza combustibilului va lovi în lanț economia. Raționalizarea, doar ultimă soluție
Gas fueling in station
În Germania, un litru de motorină a ajuns la un nou nivel record, chiar în condițiile în care autoritățile au introdus reguli noi
inflatie-cos-alimente-preturi-grafic-1536x1024
BNR: Inflația va crește peste estimări până în vară, pe fondul scumpirii energiei și al războiului din Orientul Mijlociu
bnr
BNR a decis menținerea dobânzii-cheie la 6,50%, în contextul inflației ridicate și al riscurilor economice
Recomandările redacţiei
nasa 5 flickr
„Apus de Pământ” văzut de pe orbita Lunii. Imagini spectaculoase...
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă...
drona in zbor
„Nu sunt din alea rusești”. O comună din Giurgiu a cumpărat 3 drone...
mircea lucescu la marginea terenului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Ultimele știri
Ministrul Justiției i-a trimis lui Nicușor Dan propunerile pentru funcțiile de conducere din Parchetul General, DNA și DIICOT
De la Budapesta, Vance acuză UE de „amestec” în viitoarele alegeri din Ungaria. Vicepreședintele SUA se dezlănțuie la adresa Uniunii
O trotinetă electrică pusă la încărcat a explodat într-un apartament din București. Un tânăr a transportat la spital în stare gravă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată "cea mai frumoasă fată din lume" la 25 de ani. Thylane Blondeau a cucerit toată planeta cu chipul...
Cancan
26 decembrie 2025: Ziua în care Codruța a aflat ADEVĂRUL despre soțul ei. L-a părăsit în a doua zi de Crăciun
Fanatik.ro
Detaliul-cheie din cazul morții anestezistului de la Spitalul de Oftalmologie. Autoapărarea invocată de...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Marea dezamăgire trăită de Mircea Lucescu la echipa națională! Cornel Dinu, dezvăluiri din conversațiile...
Adevărul
Armata SUA lovește „bijuteria coroanei” energetice a Iranului cu câteva ore înainte de expirarea...
Playtech
Luna nu e doar gri: astronauții Artemis II au văzut culori neașteptate pe suprafața satelitului
Digi FM
Codruța Filip, confesiuni în lacrimi după divorțul de Valentin Sanfira: "Tot ce am trăit în anii ăștia nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scenariu "de milioane": calificați direct în UEFA Champions League, deși ar trebui să joace preliminariile!
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
Adevarul
Apeluri la invocarea Amendamentului 25 al Constituției SUA după ultimele declarații controversate ale lui...
Newsweek
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
Digi FM
Adriana Bahmuțeanu dezvăluie motivul pentru care nu a avut acces la averea lui Silviu Prigoană, după divorț...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...