Avetismentul șefei FMI: „Toate drumurile duc la prețuri mai mari și o creștere economică mai lentă”

O inflație mai mare și o creștere mai slabă sunt inevitabile pentru economia globală ca o consecință a războiului din Iran, a avertizat luni directorul general al Fondului Monetar Internațional, în timp ce instituția se pregătește să își reducă previziunile. „Toate drumurile duc acum la prețuri mai mari și la o creștere economică mai lentă”, a declarat Kristalina Georgieva, directoarea generală a FMI, relatează CNBC.

Înainte de război, FMI anticipase o ușoară îmbunătățire a perspectivei de creștere globală de 3,3% în 2026 și 3,2% în 2027, potrivit Kristalinei Georgieva.

Însă aceste așteptări au fost între timp date peste cap, întrucât conflictul cu Iranul a provocat valuri de șoc în economia globală, care probabil nu se vor estompa prea curând, chiar dacă războiul se va încheia rapid.

Atacul lansat de SUA și de Israel asupra Iranului în urmă cu șase săptămâni a provocat un șoc semnificativ în aprovizionarea cu energie, întrucât închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, un coridor maritim vital, a blocat complet traficul maritim din Golf.

Transportul maritim prin această trecere crucială a fost reluat treptat, cu 8 petroliere care ar fi tranzitat zona luni, comparativ cu o medie de mai puțin de două tranzituri pe zi în martie, potrivit S&P Global Market Intelligence.

Însă volumul traficului rămâne la o fracțiune din nivelurile de dinainte de război, cu o medie de 20 de milioane de barili de țiței și produse petroliere tranzitând zona zilnic în 2025.

Oferta de petrol s-a redus cu 13%

Conform FMI, oferta globală de petrol s-a redus cu 13%, în timp ce alte lanțuri de aprovizionare critice au fost afectate grav. Georgieva a avertizat că cele mai sărace țări care nu au rezerve suficiente vor fi cele mai afectate.

„Trăim într-o lume cu incertitudine ridicată”, a adăugat ea, invocând tensiunile geopolitice, progresele tehnologice, șocurile climatice și schimbările demografice.

Dubla amenințare reprezentată de prețuri mai mari și de o creștere economică mai lentă alimentează temerile privind o revenire la „stagflație” în rândul consumatorilor, liderilor de afaceri și factorilor de decizie politică. Se așteaptă ca războiul din Iran să domine discuțiile din cadrul reuniunilor de primăvară de săptămâna viitoare ale Băncii Mondiale și FMI, Georgieva urmând să susțină un discurs joi.

„Din punct de vedere direcțional, este vorba de stagflație”, a declarat Mark Zandi, economist-șef la Moody’s Analytics. „Inflația mai mare și creșterea economică mai slabă sunt rezultatul politicii – politica tarifară și politica de imigrație”, a mai spus el.

