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Avioane de luptă ungare JAS 39 Gripen ale NATO au fost ridicate la granița cu România pentru interceptarea unui avion de linie chinez

Data publicării:
JAS-39 Gripen Ungaria
Foto: Profimedia
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Avioane de luptă ungare ale NATO din cadrul zborurilor de serviciu şi de patrulare în alertă cu reacţie rapidă (Quick Reaction Alert, QRA - nr.) au fost ridicate de la sol la graniţa româno-ungară după ce un avion de pasageri înmatriculat în China nu a stabilit contactul cu controlorii de trafic aerian din România, a anunţat sâmbătă pe Facebook ministrul apărării ungar, Romulusz Ruszin-Szendi, informează MTI.

Avioanele QRA au fost ridicate de la sol la ora 13:42 după ce un Airbus A350 înmatriculat în China, care efectua o cursă din Hong Kong către Londra, nu a reuşit să stabilească contactul cu controlorii civili de trafic aerian din România în timp ce se afla încă în spaţiul aerian românesc, a explicat Ruszin-Szendi, scrie Agerpres.

Avioanele ungare ale misiunii QRA au decolat la ora 13.51 şi au semnalizat vizual aeronava chineză în apropierea graniţei cu Ungaria, după care aeronava chineză a restabilit contactul cu controlorii de trafic aerian.

Avioanele NATO s-au întors ulterior la baza lor din Kecskemet, a mai declarat oficialul ungar.

Editor : Sebastian Eduard

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