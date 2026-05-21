Avioane de vânătoare NATO au fost mobilizate de urgență după ce au fost detectate drone deasupra Letoniei și Lituaniei

Aeronave F-16. Foto: Profimedia Images
Țările baltice dau vina pe Moscova

Lituania și Letonia au detectat joi drone în spațiul lor aerian și au îndemnat o parte dintre locuitori să se adăpostească, în timp ce avioane de vânătoare NATO au fost mobilizate de urgență pentru a intercepta aparatele, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie de incidente de securitate de acest gen din țările baltice, scrie TVPWorld.

În Lituania, avioanele militare căutau două drone, a declarat armata, în timp ce sirenele de raid aerian sunau într-un județ care se învecinează cu Belarus, aliatul Rusiei, pentru a avertiza civilii cu privire la pericol.

Anterior, într-un incident separat, forțele armate letone au raportat că o dronă a pătruns în spațiul aerian al țării. Ulterior, acestea au declarat că amenințarea a încetat, fără a oferi detalii suplimentare.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone de lungă distanță asupra Rusiei, inclusiv în zona Mării Baltice, unde mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spațiul aerian al statelor membre NATO Finlanda, Letonia, Lituania și Estonia.

Kievul și-a cerut scuze pentru aceste incursiuni și a dat vina pe bruiajul semnalelor de ghidare din partea Rusiei pentru devierea dronelor sale peste granițe. Moscova susține că Ucraina folosește spațiul aerian al NATO pentru a-și acoperi atacurile asupra Rusiei, lucru pe care Kievul, NATO și statele baltice îl neagă cu tărie.

„Atâta timp cât agresiunea Rusiei în Ucraina continuă, există posibilitatea unor incidente repetate în care vehicule aeriene fără pilot străine intră sau se apropie de spațiul aerian leton”, au scris forțele armate letone pe platforma de socializare X.

S-a confirmat că o dronă a intrat în Letonia din Belarus, a declarat un purtător de cuvânt al armatei pentru postul de televiziune Latvian Television.

Guvernul leton a demisionat săptămâna trecută din cauza modului în care a gestionat aceste incursiuni, iar discuțiile privind numirea unui nou cabinet sunt în curs.

Marți, un avion de vânătoare al NATO a doborât o dronă suspectată a fi ucraineană deasupra Estoniei vecine, în timp ce o încălcare similară a spațiului aerian în Lituania, miercuri, a oprit traficul aerian către capitala sa și i-a forțat pe parlamentari să se adăpostească în subteran.

„Ei (Ucraina) cu siguranță nu vor ca dronele lor să ajungă pe teritoriul prieten din motive evidente”, a declarat joi premierul suedez Ulf Kristersson.

„Uneori este vorba de bruiaj. Uneori este vorba de alte perturbări”, a spus el într-o conferință de presă comună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Rutte a reiterat joi angajamentul Alianței față de securitatea tuturor țărilor NATO. „Vom continua să ne asigurăm că avem tot ce ne trebuie pentru a apăra fiecare centimetru din teritoriul aliat”, a scris el pe X.

Statele baltice, toate susținătoare puternice ale Ucrainei, au dat vina pe Moscova pentru aceste incidente, afirmând că aceasta redirecționează dronele ucrainene de la țintele lor inițiale din Rusia, fără a furniza dovezi. Kremlinul a declarat miercuri că monitorizează situația.

Ministrul polonez al Apărării a declarat joi că Ucraina trebuie să fie foarte precisă atunci când utilizează drone, pentru a evita să ofere Rusiei ocazia de a interfera cu traiectoria lor de zbor.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri că amenințările rusești la adresa țărilor baltice sunt „inacceptabile” și vor fi considerate amenințări la adresa întregii Uniuni Europene.

