Avioane F-16 poloneze au interceptat un avion de recunoaștere rus deasupra Mării Baltice

avion f-16 al poloniei
F-16 al forțelor aeriane poloneze. Foto: Profimedia
Avioanele de vânătoare F-16 poloneze au interceptat joi seara un avion de recunoaștere rus deasupra Mării Baltice, acesta fiind al doilea incident de acest gen din această săptămână, informează TVPWorld.

Ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că două avioane de luptă poloneze au fost mobilizate pentru a identifica un avion rus Iliușin Il-20 care zbura în apropierea spațiului aerian al NATO.

„Acțiunile provocatoare ale Federației Ruse pun la încercare sistemele noastre de apărare aeriană”, a scris Kosiniak-Kamysz pe platforma de socializare X, adăugând că forțele armate ale Poloniei rămân pregătite să răspundă în orice moment.

Armata afirmă că interceptarea a fost una de rutină

Incidentul a fost confirmat de Comandamentul Operațional al Forțelor Armate din Polonia (DORSZ), care a declarat că aeronava rusă zbura în spațiul aerian internațional deasupra Mării Baltice fără a fi transmis un plan de zbor și cu transponderul oprit.

„Astfel de acțiuni provocatoare ale Federației Ruse nu rămân fără răspuns – rămânem vigilenți, reacționăm și suntem în permanență pregătiți să protejăm spațiul aerian polonez”, a declarat comandamentul într-un comunicat.

Un transponder permite identificarea și urmărirea aeronavelor de către sistemele radar. Zborul fără un astfel de dispozitiv crește riscul de neînțelegeri sau accidente.

Comandamentul Operațional al Poloniei a declarat că o interceptare similară implicând același tip de aeronavă rusă a avut loc miercuri în circumstanțe similare.

Comandamentul a subliniat că astfel de interceptări „nu reprezintă o demonstrație de forță”, ci o măsură standard de identificare a aeronavelor care nu respectă regulile aviației internaționale.

Rusia a efectuat frecvent zboruri de recunoaștere în apropierea spațiului aerian al NATO, stârnind îngrijorări privind siguranța în rândul membrilor alianței.

